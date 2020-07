Diventare grandi, le cerimonie di ingresso nellâ€™etÃ  adulta in una visita tematica alla Sinagoga di Siena

Domenica l’appuntamento per i più grandi, lunedì laboratorio sull’alfabeto per i più piccoli

Secondo la tradizione ebraica quando si raggiunge l'età di 13 anni, se bambino, o 12 se bambina, si entra a far parte a pieno titolo della comunità religiosa, divenendo responsabile delle proprie azioni. Domenica 26 luglio (ore 17) alla Sinagoga di Siena con Diventare grandi. Il bar e bat mitzva, si parlerà proprio del significato di uno dei riti di passaggio più significativi della vita di ogni ebreo. La visita guidata tematica fa parte della rassegna Il ciclo della vita ebraica: cerimonie e riti di passaggio.Lunedì 27 luglio (ore 18) appuntamento invece con il laboratorio didattico Aleph Beth giochiamo con l'alfabeto ebraico pensato per bambini dai 6 agli 11 anni (massimo 7 bambini partecipanti). Secondo un antico racconto, le lettere dell'alfabeto ebraico sono i "mattoncini" della Creazione, a partire dalla lettura del testo di Giacoma Limentani, Dalla Tav all'Alef, e attraverso la scrittura e il canto, i bambini sono accompagnati alla scoperta di uno dei più antichi alfabeti del mondo.Le attività sono promosse da CoopCulture in collaborazione con la Comunità ebraica di Firenze e hanno un costo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto. Informazioni e prenotazioni 0577 271345, mail sinagoga.siena@coopculture.it. La sinagoga è aperta al pubblico la domenica e il lunedì dalle 14.30 alle 18.Il calendario degli appuntamenti completi sul sito www.jewishtuscany.it