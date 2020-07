''InSIENA'', gli eventi dell'ultima settimana di luglio

Molti gli eventi di "InSIENA, rete della Cultura e dell'Arte di Siena" dell'ultima settimana di luglio. Continua “Carte: l'Arte che riparte" la collettiva internazionale di beneficenza a cura di Alessandro Grazi e Fabio Mazzieri pensata all'interno di ‘InSIENA, rete della Cultura e dell'Arte di Siena’ per raccolta fondi emergenza Covid 19 a sostegno delle associazioni del territorio Migranti di San Francesco e Siena Cuore Onlus.28 Luglio martedì ore 17:30 - 19:00Pillole di consapevolezza di sè con la counselor - formatrice Susanna Rinaldic/o Siena Experience Italian Hub, Palazzo Scotti, Via di Città 25. Info e prenotazioni info@sieitalianhub.com 29 Luglio mercoledì ore 17:30 - 19:00 - Caccia al tesoro per le vie della città! Per grandi e piccini con merenda finale al Rombo&Vas in Via delle Terme dove si nasconde un particolare...passaggio segreto!! Prenotazioni e info: SIENA INFO and TOURS sienatourism@gmail.com Cel. +39 331 7422646 / +39 331 746427730 Luglio giovedì ore 18:00 - 20:00'Due fotografi con la mascherina': anteprima della mostra fotografica“Toscana Lockdown” di Luca Betti e Luciana Petti, c/o Siena Experience Italian Hub, Palazzo Scotti, Via di Città 25. Prenotazioni e info info@sieitalianhub.com 30 Luglio giovedì ore 21:00Medicamenti di carta e inchiostro al tempo di CoronavirusBiblioterapia: si somministrano opere narrative. A cura degli Scrittori Senesi.Paola Dei accompagnata dal Baritono Marino Golini. Castellare degli Ugurgieri - Vicolo Castellare, 3. Prenotazioni eventisiena@gmail.com 31 Luglio venerdì ore 18:00 - 20:00Workshop Ceramica (decorazione)Dall’argilla al colore creazione di una ceramica medievale senese con la ceramista Valentina Isidori, c/o Siena Experience Italian Hub, PalazzoScotti, Via di Città 25. Prenotazioni e info: info@sieitalianhub.com Tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione per il rispetto dei protocolli di sicurezza.Per informazioni: Siena Experience Italian Hub, Palazzo Scotti, via di Città 25 - info@sieitalianhub.com.