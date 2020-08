Alla (ri)scoperta di Palazzo Sansedoni: aperture straordinarie il 10 e 20 agosto

In occasione dell’estate, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena apre nuovamente al pubblico le porte della sua sede, Palazzo Sansedoni, per potere visitare la dimora della nobile famiglia senese e la Collezione Opere d’Arte, lunedì 10 e giovedì 20 agosto alle ore 11.00, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.I visitatori saranno accompagnati lungo il percorso museale al piano nobile di Palazzo Sansedoni che ospita la Collezione Opere d’Arte, composta da opere e manufatti significativi per il panorama storico-artistico del territorio senese, riportati a Siena dalla Fondazione dopo che erano andati dispersi nel corso dei secoli. La visita guidata permetterà di far conoscere la storia del Palazzo, dei protagonisti che lo hanno abitato e della storia della città, oltre ai suoi innumerevoli tesori.La visita guidata, della durata di circa un’ora, può essere prenotata via mail scrivendo a info@verniceprogetti.it o telefonando allo 0577.226406 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17). È consigliabile l’accesso al Palazzo almeno un quarto d’ora prima.