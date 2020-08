Opera di Sergio Vacchi donata al Comune di Siena

La tela donata dalle sorelle Elena ed Enrica Rubino sarà esposta al Santa Maria della Scala



L'Amministrazione comunale di Siena ha ricevuto la donazione di una importante opera d'arte del pittore Sergio Vacchi risalente al 1971 dal titolo “Prima di Bologna”.



La grande tela, con cornice coeva e la firma dell'autore anche nella parte posteriore, venne acquisita dalle sorelle Elena ed Enrica Rubino di Forlì. Grazie alla mediazione del critico d'arte senese Enrico Toti, dell'architetto Mario Tassoni e di Claudio Aldegheri, parente delle sorelle Rubino, che ha coordinato tutta l'operazione, da oggi il Comune di Siena può annoverare nel suo patrimonio culturale una ulteriore opera suggestiva e di alto valore artistico.



La tela è stata ritirata nei giorni scorsi a Legnago e adesso si trova nella stanza del sindaco prima di essere trasportata al Santa Maria della Scala dove sarà esposta insieme agli altri lavori di Sergio Vacchi che la Fondazione ha offerto al Comune.



Nell'occasione, il sindaco Luigi De Mossi ha consegnato alle sorelle Rubino una lettera di ringraziamento a nome della città di Siena per un gesto “compiuto con intensa sensibilità culturale. Percepisco forte la vostra vicinanza e la vostra amicizia verso la nostra comunità – ha scritto il sindaco - facendoci sentire stretti in uno slancio di amore per l'arte e per il futuro. Spero di coltivare questa amicizia anche ritrovandoci nei nostri bellissimi spazi del Santa Maria della Scala a Siena dove collocheremo la vostra opera d'arte di Sergio Vacchi che con grande gentilezza ci avete donato”.



Il primo cittadino, inoltre, ha invitato Elena ed Enrica Rubino ad uno dei Palii del 2021.