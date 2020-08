Nuova edizione della masterclass di flauto e ottavino a Chiusdino

Il corso si svolgerà dal 3 al 6 settembre con alcuni tra i più famosi flautisti e ottavinisti del panorama internazionale

Il borgo medievale di Chiusdino sarà anche quest’anno il palcoscenico della prestigiosa masterclass di flauto e ottavino organizzata dall’associazione Gruppo Filarmonico Giovanile.L'evento, giunto alla 5ª edizione, si svolgerà dal 3 al 6 settembre prossimi tentando di replicare il successo degli anni precedenti quando molti giovani musicisti dall’Italia e dall’estero sono arrivati nel paese della val di Merse per partecipare all’iniziativa.“Siamo orgogliosi di poter proporre nuovamente la masterclass - dice la direttrice artistica del progetto Elena Miliani - soprattutto in questo momento così particolare di emergenza causato della pandemia speriamo di dare un segnale positivo per la ripartenza”.I docenti sono alcune delle stelle più brillanti nel firmamento flautistico internazionale. Molti di loro tornano dopo la partecipazione all'edizione dello scorso anno: Fabio Angelo Colajanni, flautista e ottavinista della Banda dell’Esercito Italiano, Matteo Evangelisti, primo flauto al Teatro dell'Opera di Roma, Luciano Tristaino, docente di flauto presso il Conservatorio “R.Franci” di Siena e Matteo Sarti, docente e pianista al Conservatorio della Svizzera Italiana. Debutto, invece, nella manifestazione chiusdinese per Horatiu Petrut Roman, flautista e ottavinista della Badisches Staatskapelle e insegnante di ottavino presso la HMDK Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda. I quattro giorni di workshop saranno suddivisi in lezioni individuali e collettive che si svolgeranno nei locali della scuola di musica dell'associazione nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria.Il grande evento conclusivo sarà il concerto dei docenti e del Flute Ensemble composto da tutti gli allievi partecipanti che si svolgerà domenica 6 settembre alle ore 18 a Chiusdino.Durante il corso saranno inoltre in esposizione i dipinti di Maria Pina Costanzo e Andrea Tani che potranno essere visitati virtualmente sui canali Instagram e Facebook di @flutepiccolomasterclass.Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 28 agosto. Per info è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo mail flutepiccolomasterclass@gmail.com.