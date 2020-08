''Stelle e pianeti per l'Avis'', serata evento alla Fortezza Medicea di Siena

L’Avis comunale di Siena in collaborazione con l’Osservatorio astronomico dell'Università e con il patrocinio del Comune di Siena, organizza l'evento ad ingresso gratuito aperto a tutta la cittadinanza "Stelle e pianeti per l'Avis", in programma giovedì 27 agosto presso la Fortezza Medicea.Dalle 21:30 sarà possibile ammirare stelle e pianeti, in una tranquilla atmosfera serale di fine estate e in un contesto amichevole, grazie alla preziosa collaborazione del professor Alessandro Marchini ed altri esperti del settore. Inoltre sarà l’occasione giusta per promuovere la donazione di sangue e la sua importanza, specialmente in questo periodo estivo dove si registrano le maggiori carenze.