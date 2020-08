All'Accademia dei Rozzi la mostra di Giancarlo Campopiano

Le opere di Giancarlo Campopiano, già fondatore e per molti anni direttore del periodico culturale Accademia dei Rozzi, accademico lui stesso, in una mostra all'accademia senese che si terrà dal 2 a 9 settembre.



Campopiano ha voluto con questa rassegna “raccontare” i suoi ricordi e condividere le sue riflessioni attraverso la pittura. Un modo di pensare in contrapposizione al decadentismo, con uno stile che ricorda il modernismo.



I suoi quadri costruttivi nei tratti, fuori dalle convenzioni e dai legami più comuni, suscitano emozione e sensazione di libertà in una visione della vita più ampia e meno impositiva.



Grazie ad una rielaborazione inconscia, in chiave attuale della rappresentazione dinamica della società industriale,e l’insieme è originale ed evidenzia l’appartenenza ad una comunità che ha dato origine a personaggi importanti.



A Giancarlo Campopiano nel 1980 è stato assegnato il premio “Mercantile Oscar dell’Export”.