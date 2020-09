Proseguono le visite accompagnate alla Pinacoteca nazionale di Siena

Nelle giornate del 2, 8, 16, 22 di settembre alle ore 16 si terranno le visite informative accompagnate alla Pinacoteca nazionale di Siena a cura del personale del museo.Continuano così le iniziative per la promozione della conoscenza della più grande collezione di dipinti su tavola a fondo oro del Trecento e del Quattrocento e della pittura del Cinquecento e Seicento senese. Quattro nuovi appuntamenti e un'occasione unica per sentire dalla voce di chi vive ogni giorno questi luoghi il racconto del loro lavoro e del loro rapporto con le opere.Le visite sono incluse nel biglietto d'ingresso ed è possibile prenotare telefonando al numero 0577 281161.Venerdì, sabato, domenica, lunedì e festivi dalle ore 8,30 alle 13,30.Martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 13,15 alle 18,45.La biglietteria chiude mezz'ora prima.Chiusura: 2ª e 4ª domenica del mese, 1 gennaio e 25 dicembre.Sarà possibile accedere in piccoli gruppi (max. 10 persone) anche con guida (munita di "auricolari/ whispers") sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, per un massimo di 50 persone contemporaneamente.Biglietti: € 8.00 (intero), € 2.00 (ridotto)Riduzioni e gratuità secondo le norme di legge previste per i musei statali.Pinacoteca Nazionale di SienaVia San Pietro, 29, 53100 Sienatel. 0577 281161 drm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it