Aperte le iscrizioni ai Corsi di formazione musicale di Siena Jazz

Sono aperte le iscrizioni, fino all'esaurimento dei posti disponibili, ai corsi ordinari e ai corsi pre-accademici organizzati da Siena Jazz. Le lezioni prenderanno il via lunedì 5 ottobre 2020 e termineranno il 31 maggio 2021.Tutti i corsi e le attività sono stati progettati per garantire la sicurezza agli studenti, agli insegnanti e al corpo non docente, nei rinnovati locali di Siena Jazz che grazie all'intervento del Comune di Siena, sono stati dotati di nuovi impianti di riscaldamento e di climatizzazione e potranno beneficiare di collegamento alla rete in banda larga.Questi corsi hanno fra gli obiettivi quello di preparare gli allievi a formare gruppi di musica d’insieme sempre più qualificati nelle proprie esibizioni dal vivo e nella preparazione musicale di gruppo.Dal mese di gennaio 2021 i migliori gruppi di musica d’insieme potranno suonare in pubblico nei locali cittadini appositamente convenzionati con Siena Jazz. I corsi sono aperti anche a principianti che vogliano iniziare un corretto studio sullo strumento, purché manifestino un forte interesse per la musica improvvisata, il suo utilizzo in tutti i generi della musica moderna di qualità e l’adesione a questa impostazione didattica. Si accettano anche domande di iscrizione per gruppi precostituiti (minimo quattro elementi) che vogliano approfondire e perfezionare insieme le loro precedenti esperienze musicali.I Corsi Ordinari si dividono in tre tipologie: corso di strumento, corso di strumento e musica d’insieme, corso di musica d’insieme (solo se i posti sono disponibili).Questi corsi hanno l’obiettivo di fornire ai giovani musicisti le competenze e le abilità musicali necessarie per imparare a suonare uno strumento e iniziare un percorso di perfezionamento musicale utile sia per la musica jazz, che per la popolar music e molti aspetti della musica rock. Sono corsi fondamentali anche per quei giovani non interessati a perseguire un diploma accademico equiparato alla laurea universitaria di primo livello, ma che vogliano raggiungere buone competenze e abilità musicali che assicurino il raggiungimento di un livello professionale almeno intermedio. L’ingresso al “Livello A – iniziale”, non necessita di alcuna preparazione musicale; è quindi aperto a tutti gli studenti con un’età minima di entrata di 12 anni. Sono corsi che preparano un giovane musicista verso qualsiasi stile e linguaggio relativo alle musiche di oggi, dal jazz al pop, al rock, al latino, alle musiche etniche e a tutte le numerose derivazioni stilistiche contemporanee. Lo studio della musica jazz sullo strumento oggi è riconosciuto come l’alternativa didattica istituzionale agli studi classici.Gli strumenti insegnati sono i seguenti: basso elettrico, batteria e percussioni, canto, chitarra, clarinetto, contrabbasso, pianoforte, tastiere, sassofono, tromba, trombone, vibrafono.Tutte le informazioni aggiornate sono sul sito ufficiale www.sienajazz.it