Workshop di grafic journalism a Siena, aperte le iscrizioni

L’iniziativa fa parte della rassega Ri-conoscere l’Ambiente promossa da Sienambiente

Il fumettista Gianluca Costantini, collaboratore di Internazionale, terrà il corso

Sono aperte da oggi, fino a esaurimento posti, le iscrizioni al workshop “Disegnare la realtà, Laboratorio di graphic journalism” del fumettista Gianluca Costantini, promosso da Sienambiente, in collaborazione con l’Associazione La Scintilla. Nel corso dell’iniziativa verranno illustrate le basi tecniche e progettuali nella creazione e realizzazione di una storia a fumetti. L’iniziativa fa parte della rassegna Ri-conoscere l’Ambiente promossa da Sienambiente.Costantini, durante la sua carriera e nei suoi molti lavori, ha mostrato come il giornalismo a fumetti sia un mezzo potente per fornire uno sguardo su situazioni e avvenimenti diverso da quello dei media tradizionali, come ad esempio ha fatto nel suo ultimo grafic novel, Libia, una vicenda di trafficanti di esseri umani, fondamentalisti religiosi, giovani disillusi e nostalgici del regime.Costantini è stato accusato di terrorismo per i suoi disegni dal governo turco, ha indignato molti lettori francesi per un breve fumetto sulla storia dei terroristi di Charlie Hebdo. Collabora attivamente con le organizzazioni ActionAid, Amnesty, Cesvi, ARCI e Emergency. I suoi disegni sono diventati il racconto del HRW Film Festival di Londra, del FIFDH Festival dei diritti umani di Ginevra, del Festival dei Diritti umani di Milano e del Festival di Internazionale a Ferrara. Dal 2016 accompagna con i disegni le attività di DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025, il movimento fondato da Yanis Varoufakis e collabora attivamente on-line con l’artista Ai Weiwei. Nel 2017 è stato candidato al European Citizenship Awards. Nel 2019 ha ricevuto il premio Arte e diritti umani di Amnesty International. Ha pubblicato storie a fumetti su Internazionale, Pagina99, D la Repubblica, Narcomafie e Corriere della Sera in Italia, su LeMan in Turchia, sul Courrier International e Le Monde Diplomatique in Francia, su World War Illustrated negli Stati Uniti.Il workshop è in programma il 3 ottobre, alle ore 15, nella sala SET del teatro Politeama di Poggibonsi. La partecipazione è gratuita, ma al fine di rispettare le norme anti contagio è necessaria la prenotazione al corso scrivendo a lascintilla.associazione@gmail.com.