''Come vadia il cielo'', all'Archivio di Stato di Siena

L’Archivio di Stato di Siena ospita, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, la mostra di antichi libri di astronomia “Come vadia il cielo” organizzata dalla Società bibliografica Toscana in occasione del centenario della fondazione della Società Astronomica Italiana (1920-2020).​Sabato 26 settembre alle ore 10 la presentazione della mostra con la presenza dei rappresentanti dell’Accademia degli Intronati, del Rotary Fellowship of Old and Rare Antique Books and Prints e degli organizzatori della mostra. Intervengono Massimo Mazzoni dell’Accademia dei Fisiocritici e Manlio Sodi della Società Bibliografica Toscana. L’ingresso per la presentazione della mostra è consentito ad un massimo di 45 persone.Per la visita al Museo delle Biccherne e alla mostra, l’Istituto sarà aperto dalle 15 alle 19 di sabato 26 settembre e di domenica 27 settembre con ingressi dalle 15,20 alle 18,20 ogni 20 minuti per un massimo di 15 persone per ciascun turno.​