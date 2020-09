Siena Awards 2020: la festa internazionale della fotografia torna a Siena

Appuntamento dal 24 ottobre al 29 novembre, con numerose mostre e suggestivi scatti da 161 Paesi del mondo

Il Siena Awards non si ferma di fronte al Covid-19 e torna a Siena dal 24 ottobre al 29 novembre 2020. Il festival delle arti visive proporrà un ricco programma di mostre, eventi espositivi e tour che vedranno protagoniste le opere di fotografi provenienti da 161 Paesi del mondo. La rassegna prenderà il via con la cerimonia di apertura della mostra del “Siena International Photo Awards”, il contest di fotografia con la maggiore partecipazione internazionale, che si svolgerà on line sabato 24 ottobre alle ore 10.30, il giorno seguente all’annuncio online dei vincitori.Le mostre di Siena Awards 2020. L'edizione 2020 proporrà numerose iniziative dal 24 ottobre al 29 novembre 2020: da “Imagine all the People Sharing all the World”, con le foto più belle presentate al concorso Siena International Photo Awards, a cinque mostre allestite in alcune delle più suggestive location della città fino a un’esposizione a Sovicille, borgo a pochi km dalla città del Palio, che vedrà protagonista assoluto Brent Stirton, fotografo sudafricano pluripremiato a livello internazionale, con alcuni dei suoi reportage realizzati in tutto il mondo su tematiche sociali e ambientali pubblicati su testate e riviste di spessore quali National Geographic Magazine, Le Figaro, Le Monde, The New York Times Magazine, The UK Sunday Times Magazine e molti altri media internazionali. Il Siena Awards 2020 sarà completato dalla mostra itinerante “Non potevamo immaginare l’inimmaginabile”, che unirà reale e virtuale in un percorso fra vie e piazze del centro storico senese.La mostra con le foto del SIPA e ‘Burning Dreams’ negli spazi dell’ex distilleria dello Stellino. Il cuore dell’edizione 2020 sarà la collettiva ospitata negli spazi espositivi dell’ex distilleria dello Stellino, in Via Fiorentina a Siena, con gli scatti più suggestivi del concorso Siena International Photo Awards. La mostra, visitabile a piccoli gruppi e preferibilmente su prenotazione, raccoglierà oltre 100 fotografie scattate da fotografi di 40 nazionalità diverse. Sempre all’interno dell’ex distilleria dello Stellino si potrà visitare “Burning Dreams”, personale della freelance italiana Carolina Rapezzi dedicata al deposito rottami di Agbogbloshie ad Accra, capitale del Ghana, diventato una delle discariche di rifiuti elettronici a cielo aperto più grandi del mondo.Cinque mostre fotogragiche nel cuore della città di Siena. Dal 24 ottobre al 29 novembre il centro storico di Siena diventerà la ‘Capitale della fotografia’ con mostre ed eventi espositivi che raccoglieranno le immagini e gli straordinari reportage realizzati da importanti fotografi internazionali. Nel Chiostro della Basilica di San Domenico, a pochi passi da Piazza del Campo, saranno ospitate due mostre: “Hong Kong Democracy Protests” di Kiran Ridley, dedicata alla lotta per la libertà dei manifestanti di Hong Kong tra pacifismo, violenza, e dolore sociale, e “Saving Orangutans”, reportage di Alain Schroeder realizzato a Sumatra, in Indonesia, che documenta le contraddizioni del comportamento umano rispetto all’ambiente. Gli spazi della storica Accademia dei Fisiocritici, tra i più importanti musei scientifici della Toscana, faranno da cornice a “Above us only Sky”, con le più belle immagini aeree dell’edizione 2020 “Drone Photo Awards”, concorso riservato alla fotografia aerea unico al mondo nel suo genere. I bastioni della Fortezza Medicea di Siena ospiteranno, invece, “I Wonder if You Can”, mostra di fotografia Fine Art con collage, doppia esposizione e immagini in cui i fotografi illuminano la grazia e la bellezza del loro ambiente rivelando verità nascoste del mondo che ci circonda. L’Area Verde Camollia 85, in via del Romitorio, 4, infine, ospiterà la mostra del fotografo cileno Pedro Jarque Krebs intitolata “The Other Refugees” e dedicata al dramma silenzioso che, giorno dopo giorno, colpisce la vita di innumerevoli scimpanzè che subiscono abusi nei circhi, vengono sfruttati in campagne pubblicitarie e imprigionati in condizioni disumane.Il Siena Awards varca i confini della città. Per la prima volta, inoltre, il Siena Awards 2020 uscirà dalla città del Palio per valorizzare altre location presenti sul territorio senese e offrire nuove occasioni di riscoperta e permanenza dei visitatori. Con questo spirito, i locali dell’ex Tinaia a Sovicille, in piazza Marconi, ospiteranno la personale di Brent Stirton composta da una selezione di suggestive immagini in arrivo dai numerosi reportage realizzati dal fotografo sudafricano in Paesi diversi del mondo, in particolare Africa, Asia e Sudamerica, che caleranno i visitatori in temi ambientali e sociali spesso nascosti e dimenticati.A Siena mostra fra reale e virtuale. Sarà, infine, un viaggio virtuale che parte da un’esposizione reale la mostra che si snoderà nel centro storico di Siena con il titolo “Non potevamo immaginare l’inimmaginabile”. Ad animarla saranno dei grandi pannelli distribuiti lungo vie e piazze della città raffiguranti uomini e donne fotografati in contesti ed epoche diverse. Sulla bocca di ogni ‘personaggio’ ci sarà, come fosse una mascherina, un QR Code che, se attivato attraverso smartphone o tablet, rimanderà all’immagine originale e, per ciascun personaggio, a uno dei 25 video inediti girati in città di tutto il mondo durante il Covid-19 da fotografi partecipanti ai premi del Siena Awards. La mostra sarà, così, un vero e proprio viaggio virtuale e reale nel periodo dell’emergenza Covid-19.Biglietti e prenotazioni. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, sarà possibile visitare le mostre con accessi contingentati e in piccoli gruppi, preferibilmente su prenotazione. Per acquistare biglietti e prenotare visite guidate, è possibile contattare il call center al numero +39 350-1296678 oppure visitare il sito www.festival.sienawards.com nella sezione Biglietti . Le prenotazioni e le prevendite sono già aperte.Info e social Siena Awards. Il Festival del Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel in coorganizzazione con il Comune di Siena, con la collaborazione del Comune di Sovicille e il patrocinio del Ministero degli Esteri, Università degli Studi di Siena, Regione Toscana e Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Main Partner dell’evento sono Etruria Retail, Carrefour Market, Lumix, Siena Ambiente e la catena di negozi specializzati foto/video “Il Fotoamatore”. Partner tecnico è Rete Ivo, Internet Veloce Ovunque. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.festival.sienawards.com e seguire i canali social su Facebook, Instagram, Twitter, e YouTube.