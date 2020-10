BioDea workshop all'Accademia dei Fisiocritici

Venerdì 2 ottobre dalle 10 alle 16 secondo dei quattro workshop organizzati da BioDea su agricoltura sostenibile, economia circolare, prodotti bio-based

Agricoltura sostenibile, economia circolare, prodotti bio-based alternativi ai prodotti chimici di sintesi sono gli argomenti dei quattro workshop organizzati dall’azienda aretina BioDea all’Accademia dei Fisiocritici ogni primo venerdì del mese da settembre a dicembre 2020.Dopo il successo del primo incontro il prossimo appuntamento venerdì 2 ottobre dalle 10 alle 16 approfondirà “L’impiego dei prodotti bio-based Distillato di legno e Biochar BioDea e le interazioni tra suolo, radici e pianta”. Interventi di esperti e professori universitari si alterneranno a esperienze sul campo. Possibile partecipare in presenza nell’aula magna fino a 50 posti disponibili e in diretta streaming fino a 250 posti.Per info, programma e iscrizioni: eventi@biodea.bio www.biodea.bio/partecipa-all-evento/ . La giornata si concluderà con un pranzo offerto da BioDea con degustazione di vini delle aziende che hanno impiegato il Distillato di legno e una visita guidata al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici. L’evento è valido per la formazione professionale con il riconoscimento di crediti formativi ai dottori agronomi e forestali e ai periti agrari.Il Distillato di legno Biodea, innovativo estratto vegetale composto da oltre 300 sostanze, ricco di polifenoli, flavonoidi, acido acetico, acido tartarico e molte altre, è un corroborante e induttore di resistenza per la difesa delle piante perché non necessita di tempi di carenza. Il Biochar Biodea, carbone vegetale, è idoneo per migliorare le caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche dei terreni e come soluzione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.Nata a Civitella in Val di Chiana (Arezzo) da un contratto di rete tra aziende, dal 2016 dispone di un team altamente qualificato di agronomi, processisti e ricercatori ideatori dei prodotti BioDea, in grado di fornire assistenza e consulenza ad aziende agricole e privati, sia in Italia che all'estero.I prodotti naturali di qualità BioDea hanno come principale settore di riferimento quello agricolo, con l’obiettivo di renderlo compatibile con la tutela dell’ambiente: prodotti naturali, sicuri e convenienti sia per la grande azienda agricola che per il coltivatore diretto, il coltivatore hobbistico, fino all’appassionato di giardinaggio.