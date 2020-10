Siena deserta e silenziosa in pieno lockdown: video omaggio di Siena Awards alla sua città - VIDEO

Immagini uniche e suggestive catturate dal drone guidato da Mauro Pagliai per non dimenticare ciò che è stato

Siena. Una città mai vista prima, pervasa da un silenzio assordante e con un volto difficile da immaginare fino a poco tempo fa. È quella che mostra il video “Siena – Sounds in the soundless air”, voluto dal festival Siena Awards per rendere omaggio alla sua città in un anno particolare come questo, segnato dal Covid-19. Le immagini sono state realizzate lo scorso aprile, in pieno lockdown, dal fotografo Mauro Pagliai, fra i partecipanti e i collaboratori del contest internazionale di fotografia fin dalla prima edizione, che ha catturato con il suo drone immagini uniche e suggestive. Il video, montato da Moviement, racconta, così, una Siena inedita, con angoli e scorci unici visti dall’alto, Piazza del Campo, il Duomo e altri luoghi simbolo della città che spuntano tra le nubi, la voglia di socialità delle persone stando sui balconi nel periodo difficile del lockdown. In sottofondo i canti che ricordano il Palio, per viaggiare con l’immaginazione nel clima della festa più bella di Siena.“Il video - afferma Luca Venturi, ideatore e direttore artistico del Siena Awards - è un omaggio alla città di Siena, dove il Festival è nato nel 2015, per ricordarci ciò che abbiamo vissuto durante il lockdown, qui come in tutto il resto del mondo. In quel periodo difficile, ci siamo riscoperti vicini nella distanza, forti nel sacrificio e coraggiosi nella paura. Quest’anno, nel momento più difficile, abbiamo capito che l’immaginazione ci rende liberi. Ora la difficoltà sta nel non dimenticare quanto abbiamo imparato. Per questo motivo, l’invito che rivolgiamo attraverso questo video è di chiudere gli occhi e viaggiare con l’immaginazione, cogliendo appieno lo spirito che anima il festival Siena Awards reso unico e sempre più bello, negli anni, grazie all’immaginazione che ogni fotografo sa stimolare e sviluppare attraverso il suo obiettivo”.Il festival Siena Awards animerà Siena dal 24 ottobre al 29 novembre con un ricco programma di mostre, eventi espositivi e tour che vedranno protagoniste le opere di fotografi provenienti da 161 Paesi del mondo. La rassegna prenderà il via con la cerimonia di apertura della mostra del “Siena International Photo Awards”, in programma on line sabato 24 ottobre alle ore 10.30, e continuerà con un’esposizione nella ex distilleria Lo Stellino intitolata “Imagine all the People Sharing all the World”, che riunirà le foto più belle presentate al concorso Siena International Photo Awards, cinque mostre allestite in alcune delle più suggestive location della città dedicate a temi sociali e ambientali e un’esposizione a Sovicille che vedrà protagonista assoluto Brent Stirton, fotografo sudafricano pluripremiato a livello internazionale. Il Siena Awards 2020 sarà completato dalla mostra itinerante “Non potevamo immaginare l’inimmaginabile”, che unirà reale e virtuale in un percorso fra vie e piazze del centro storico senese.Info e social Siena Awards. Il Festival Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel in coorganizzazione con il Comune di Siena, con la collaborazione del Comune di Sovicille e il patrocinio del Ministero degli Esteri, Università degli Studi di Siena, Regione Toscana e Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Main Partner dell’evento sono Etruria Retail, Carrefour Market, Lumix, Siena Ambiente, Banca Mediolanum e la catena di negozi specializzati foto/video “Il Fotoamatore”. Partner tecnico è Rete Ivo, Internet Veloce Ovunque.Per informazioni, è possibile consultare il sito https://festival.sienawards.com/it/ e seguire i canali social su Facebook, sipacontest; Instagram, @sipacontest; Twitter, SIPAContest e YouTube, Siena International Photography.