Tra botteghe e storia, a Siena arriva ''Artigianato&Aperitivo''

L'iniziativa firmata Artex e Unicoop Firenze punta a valorizzare i mestieri artigiani

Due appuntamenti alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e dei percorsi inediti di Siena. Domani, mercoledì 7, e il 14 ottobre arriva Artigianato & Aperitivo, il progetto di trekking urbano firmato da Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Regione Toscana e Andare a Zonzo. Un’edizione riservata ai soli soci di Unicoop Firenze nata con l'obiettivo di valorizzare il tessuto artigianale delle città e dei borghi della Toscana attraverso attività dinamiche e coinvolgenti.In ogni passeggiata urbana si coniugano un percorso che permette di visitare il patrimonio artistico, architettonico e culturale della città e la visita a una bottega artigiana, per vedere dal vivo le tecniche di produzione e i segreti dei maestri. Ogni percorso di trekking si conclude con un aperitivo riservato ai partecipanti e agli artigiani che hanno aperto le porte dei loro laboratori. Nata nel 2017, l'iniziativa Artigianato & Aperitivo quest'anno sta coinvolgendo le sette città nelle quali è presente Unicoop Firenze: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Pistoia e Prato. In tutto saranno 22 ventidue i percorsi, offerti in esclusiva ai soci Unicoop Firenze.A Siena, il primo appuntamento, dal titolo Ascanio e Senio, è fissato per domani. Sarà un percorso alla scoperta dello sviluppo della città, dal primitivo accampamento romano fino alla via Francigena, tra leggende e storie scritte dentro i muri. Il tour comprende la visita alla bottega artigiana Il Bianco e il Nero di Sonia Staccioli. Alla fine del tour, aperitivo presso Pretto Prosciutteria.Mercoledì 14 ottobre, con il percorso Il mistero dell'acqua, verrà svelata l’affascinante e millenaria storia delle fonti medievali, come Fonte Gaia. Durante il tour, tappa alla bottega artigiana Il Galeone creazioni orafe. Gran finale con aperitivo presso Bottega Roots.Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18 e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità limitata di posti. Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuali. Il costo dell'aperitivo è di 10 euro.Per informazioni www.coopfirenze.it . Per prenotazioni www.toscana.artour.it www.andareazonzo.com . Tel. 055 933 3903 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.«Abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa dopo il successo delle passate edizioni - afferma Sara Biagiotti, vice-presidente di Artex -. Si tratta di occasioni importanti per far conoscere meglio le città toscane e le loro tradizioni anche a chi, da cittadino, le vive ogni giorno. L'artigianato rappresenta un'eccellenza del territorio e quest'iniziativa offre un punto di vista unico ai suoi partecipanti».«Le attività culturali di Unicoop Firenze mirano a offrire ai soci momenti di conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico-artistico. In questo caso, grazie alla collaborazione con Artex, riusciamo a unire alla visita delle città più belle della Toscana un elemento di incontro con chi oggi detiene il saper fare artigiano che tutto il mondo ammira. Siamo soddisfatti di proporre in esclusiva ai soci Unicoop Firenze gli appuntamenti di Artigianato&Aperitivo, in un contesto come quello attuale in cui è ancora più urgente sostenere le attività artigianali tradizionali» fanno sapere da Unicoop Firenze.«Tanto è stato raccontato della nostra città, ma tanto deve ancora essere divulgato, magari partendo da un punto di vista diverso come quello degli artigiani, che hanno sempre dato un contributo prezioso allo sviluppo di Siena nel corso dei secoli - commenta Gabriele Carapelli, vicesegretario generale di Confartigianato Siena -. Con il progetto di Artex abbiamo l'opportunità di parlare di storia cittadina e di scoprire due delle nostre eccellenze artigiane che sapranno affascinare e coinvolgere».“La nostra associazione - dichiara Ilaria Maltinti, portavoce Cna Artistico e tradizionale e maestra orafa - da sempre è particolarmente attenta all'artigianato artistico e tradizionale e soprattutto alle connessioni tra arte, turismo, territorio e artigianato. Proprio per questa ragione Cna partecipa con convinzione alle iniziative che vanno in questa direzione ed è fondamentale la collaborazione con tutte le istituzioni del territorio, dai Comuni fino alla Regione. In particolare è prioritario supportare le imprese del settore artistico particolarmente provate dalla crisi del turismo nei centri storici. La chiave di volta dello sviluppo delle nostre “botteghe” è proprio la connessione tra le eccellenze dell’agroalimentare e l’artigianato, unita a percorsi turistici innovativi e particolari. In questo senso Artigianato&Aperitivo rappresenta un format di successo che dobbiamo portare avanti con impegno e determinazione”.