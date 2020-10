''Nei luoghi di Tre Croci'', a Siena Passeggiata d’Autore sulle orme di Federigo Tozzi

A fare da guide Roberto Barzanti e Martina Dei. Letture a cura di Bianca Gabbrielli

“Nei luoghi di Tre Croci” è il titolo della prima delle due Passeggiata d’Autore sulle orme di Federigo Tozzi (1920-2020) in programma a Siena nell’anno del centenario della morte dello scrittore senese.L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle ore 15.30, con partenza da Piazza Tolomei, con Roberto Barzanti e Martina Dei. Letture a cura di Bianca Gabbrielli. L’iniziativa è voluta dal Comitato per le celebrazioni del centenario della morte di Tozzi e curata da Toscanalibri.it con la direzione artistica di Luigi Oliveto. Partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria (0577391787 - redazione@toscanalibri.it ). Tutto si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.Il programma - Il romanzo Tre croci racconta le drammatiche vicende dei fratelli Torrini (nella finzione letteraria fratelli Gambi) librai antiquari con negozio sulla strada principale della città (all’epoca via Cavour, oggi Banchi di Sopra). Storia di un fallimento finanziario, ma soprattutto esistenziale. Tozzi scrisse il romanzo nel 1918, nell’arco di un mese, dopo aver appreso della morte dell’ultimo dei tre fratelli. Fu pubblicato dall’editore Treves nel febbraio del 1920, un mese prima della morte dello scrittore avvenuta a Roma il 21 marzo. La città è continuo scenario della vicenda. I luoghi, i panorami, le atmosfere paiono interloquire con i protagonisti, accordarsi o contrapporsi ai loro stati d’animo. Secondo alcuni critici Tre croci è il capolavoro di Tozzi. Carlo Cassola scrisse: «L’ultimo capitolo è il più bello del romanzo, e un capolavoro in senso assoluto: sta alla pari col finale dei Malavoglia. Si può dire che è solo in quest’ultimo capitolo che Tozzi si libera di quell’autobiografismo che gli aveva impedito di prendere le distanze dai personaggi, di vederli col necessario distacco. In altre parole, che gli aveva impedito di uscire da sé, cioè di uscire dall'ambito del romanzo esistenzialista per cimentarsi nel romanzo sociale».Informazioni – La seconda Passeggiata, dal titolo “Tozzi racconta Tozzi” è in programma domenica 18 ottobre alle ore 10.30 con partenza da Piazza Tolomei. Entrambe le passeggiate sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0577391787 o scrivendo a redazione@toscanalibri.it. A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME. Tutto si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.