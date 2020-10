Siena, ''Sotto le loggi si legge... in giallo''

Alle Logge del Papa, appuntamento con i libri e le storie: giovedì 8 ottobre ultimo appuntamento all’insegna del giallo

Si chiude domani, giovedì 8 ottobre alle ore 18, Sotto le Logge si legge, un progetto della Betti Editrice, co-organizzato con il Comune di Siena, per promuovere la lettura incontrando gli autori del territorio.L’ultimo appuntamento è dedicato al mistero e ai libri gialli. Saranno presentati quattro libri tra cui, in anteprima, l’ultimo di Luigi Bicchi della serie Le indagini del Maresciallo Casati: “I tarocchi di Costanza”.A moderare la serata la giornalista Katiuscia Vaselli, che proverà a tracciare un filo conduttore tra i racconti, ideati e scritti dagli studenti del liceo “Galileo Galilei” di Siena, che si muovono tra enigmi, delitti e misteri nel volume “Codice Galilei”, e le indagini sui resti di un naufragio e gli intrighi ambientati tra Umbria e Marche in “L’eterna voce del mare” di Angiolo Naldi, passando tra le vicende di “Little China Girl” e della mafia cinese nella Piana fiorentina di Massimiliano Scudeletti, fino alle nuove indagini del Maresciallo Casati, ambientate proprio a Siena.Storie e personaggi molto diversi e ambientazioni che non sono mai solo uno sfondo, ma che molto spesso determinano l’evoluzione delle vicende.Con l’appuntamento dell’8 ottobre si chiude questa breve rassegna, una finestra sulla scrittura e sul territorio che ha permesso lo scambio e il confronto tra lettori e scrittori, "Creare occasioni come queste - sottolinea l’editore Luca Betti - è tra i compiti di una casa editrice. Il riscontro più importante, infatti, si ha proprio quando il pubblico incontra gli autori e ha la possibilità di chiedere, complimentarsi o criticare le scelte. Contiamo di poter continuare anche nei prossimi mesi a organizzare eventi in presenza, comunque le nostre piazze virtuali sono sempre attive e aperte al confronto".Gli appuntamenti sono a ingresso libero, per informazioni e prenotazioni (consigliata) scrivere a: redazione@betti.it.