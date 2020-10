Confcommercio: ''Prolungare l’apertura del Pavimento del Duomo di Siena decisione di grande valore per la città''

Quattro appuntamenti tutti gratuiti organizzati all’agenzia formativa S.a.i.ter con l’Ente Bilaterale, EBTT

“La decisione di prolungare l’apertura del Pavimento del Duomo di Siena è una decisione di grande valore per la città. E’ doveroso ringraziare il Vescovo e l’Opera del Duomo per la sensibilità con cui hanno preso atto di una richiesta che da più parti, a partire da noi, era stata prospettata nei giorni scorsi”. Così un intervento di Confcommercio Siena.“Il successo che accompagna ogni apertura al pubblico del Pavimento è indicativo di come un’opera unica e irripetibile possa essere un attrattore di primaria importanza anche in un periodo così critico e problematico come quello attuale.Non è un caso che la presenza registrata anche quest’anno sia dello stesso livello dell’anno precedente, pur con tutti i limiti imposti dalla pandemia.Ora è importante alzare l’asticella della sfida, cioè coinvolgere di più e meglio l’intera cittadinanza nella valorizzazione delle nostre eccellenze, che fortunatamente sono molte. Da questo punto di vista registriamo con grande apprezzamento la disponibilità di OPA ad aprirsi ad un rapporto più stretto, teso a creare e rafforzare una rete di sinergie, a partire dagli operatori economici, capace di esaltare la quantità e soprattutto la qualità dei nostri gioielli, che per primi abbiamo il dovere di valorizzare”.