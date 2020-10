''Artisti in blu. Riflessi nel cristallo'', a Siena un pomeriggio di arte e solidarietà

Durante l’evento espositivo saranno messe in mostra le opere realizzate dai giovani artisti dell’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe

"Artisti in blu. Riflessi nel cristallo". È questo il titolo dell’evento espositivo che sabato 10 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19, sarà ospitato dalla Galleria Beaux Arts di Siena (via Cecco Angiolieri 13 – ingresso libero).L’appuntamento, che nasce per sensibilizzare il pubblico sull’autismo, mette in mostra le opere dei giovani artisti dell’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe: 16 tele che nascono a conclusione di un laboratorio di pittura che i ragazzi e le ragazze dell’associazione hanno condotto all'inizio del 2020 con il maestro vetraio Adriano Canocchi di Colle di Val d'Elsa e dell’artista Umberto Trezzi, detto Ube, che da anni collabora con il “Piccolo Principe” e che da sempre dipinge utilizzando una particolare tecnica che integra pittura e cristallo.I quadri esposti traggono ispirazione da una serie di artisti famosi della pittura moderna e contemporanea (da Mondrian a Licini, da Vedova e Accardi) che hanno saputo raggiungere il cuore dei giovani dell'Associazione, suscitando in loro la voglia di un confronto che è diventato creatività. Ube e Adriano hanno accolto i suggerimenti dei ragazzi limitandosi ad aggiungere alle tele frammenti di puro cristallo, per aumentarne la luminosità e creare giochi di luce e colore che fossero il riflesso dei loro sorrisi e del loro entusiasmo.“Artisti in Blu” avrebbe dovuto svolgersi ad aprile in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione all'autismo, ma la pandemia ha costretto ad uno spostamento di data che nulla toglie al significato dell’iniziativa.I quadri potranno essere ceduti con una donazione a favore della Associazione Autismo Siena Piccolo Principe. La serata sarà presentata da Maurizio Bianchini, per anni la voce del Palio nelle dirette RAI.Info: Galleria Beaux Arts (via Cecco Angiolieri,13 Siena); tel 0577 280759; www.artsiena.com . Ingresso gratuito