Fino al 24 ottobre, il sabato mattina visita guidata alla collezione di dipinti della Pinacoteca Nazionale di Siena

Prosegue domani, sabato 10 ottobre, e per i successivi due sabati l’opportunità del percorso di visita guidata alla collezione di dipinti del XVII secolo della Pinacoteca Nazionale di Siena localizzata da alcuni anni nel Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. L’edificio, sorto nella seconda metà del Cinquecento, per volere di Scipione Chigi, presenta al suo interno due saloni riccamente ornati con affreschi e stucchi. Come sede delle opere Seicentesche della Pinacoteca, ospita vari capolavori, tra i quali spicca per intensità e maestria “La Ghismunda” di Bernardino Mei.La visita guidata, in programma dalle ore 10.30 domani (e poi ancora il 17 e 24 ottobre) è condotta dalle guide Federagit Confesercenti Siena: si snoda tra i sontuosi saloni e le tele esposte, scoprendo così un patrimonio artistico raramente visibile; durerà un’ora circa, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Palazzo Chigi alla Postierla (Via del Capitano 1, Siena). Il costo di partecipazione è di otto euro (gratis per i bambini fino a 10 anni), osservando le misure di prevenzione (dettagli su: https://bit.ly/scoperte-nocovid ). Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione su bit.ly/prenotascoperte ; altre info via Tel/WhatsApp (3348418736) o E-mail ( federagitsiena@libero.it ).