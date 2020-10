L’International School of Siena è diventata grande

Sono passati 10 anni dall’inaugurazione a Villa Parigini; oggi l’International School of Siena è cresciuta e comprende tutti i gradi scolastici, dalla materna fino al diploma

Era il 14 ottobre del 2010 quando veniva inaugurata l’International School of Siena nella sede di Villa Parigini. Un momento emozionante che definiva l’inizio di un percorso e una scommessa che riguardava anche il futuro della città.Investire nella formazione delle nuove generazioni è senz’altro una sfida che punta al domani. All’inizio l’International School of Siena era una scuola materna ed elementare internazionale che offriva una prestigiosa istruzione in un contesto educativo unico e stimolante. Le classi attive erano Early Years, l’equivalente della scuola d’infanzia, con un “kindergarten” e una classe denominata “transition”, ed Elementary, dai 5 anni con la prima classe (Grade 1) per terminare con la classe sesta (Grade 6).Oggi, dieci anni dopo, l’International School of Siena è diventata una grande realtà, più articolata e completa, che comprende anche Middle e High School: i primi diplomati arriveranno al termine di quest’anno scolastico. L’International School of Siena, dal 2016 parte del Gruppo Inspired, adotta per tutti i suoi studenti i programmi e la didattica dell’International Baccalaureate, di cui si avvalgono le migliori scuole internazionali nel mondo. Il totale degli studenti è arrivato a 190; nel 2019 la scuola si è trasferita nel nuovo e più capiente campus in via Petriccio e Belriguardo, a Siena.“Ricordo il mio primo giorno di scuola – racconta Francesca, 16 anni -. All’epoca avevo 6 anni e iniziavo a frequentare le elementari. Mi ha colpito tantissimo trovarmi insieme a bambini di tante nazionalità diverse.” Francesca è cresciuta in questi 10 anni insieme all’International School, vivendone giorno per giorno l’evoluzione. “I miei genitori sono italiani e quando ho iniziato a frequentare non sapevo una parola di inglese – racconta ancora Francesca –. Oggi posso dire non solo di aver imparato perfettamente la lingua, ma ho cambiato la mia mentalità che è diventata aperta e internazionale.”Anche Vittoria, 15 anni, era presente in quei primi giorni del 2010: “Ero una bambina di 5 anni molto timida; ho cominciato a frequentare questa scuola qualche settimana dopo l’inizio delle lezioni e non ho avuto problemi ad inserirmi. Penso che l’apertura verso gli altri e la capacità di ascolto siano tra gli insegnamenti più importanti che ho ricevuto in questa scuola.” Vittoria ricorda un episodio particolarmente significativo in tal senso: “Avevamo una panchina sulla quale si sedevano i bambini che si sentivano per qualche motivo soli o a disagio e, in breve tempo, venivano coinvolti dagli altri e il problema si risolveva”.“Siamo una grande famiglia – conferma Francesca –, i legami tra noi sono molto forti. Si capisce dalle emozioni che proviamo ogni anno quando organizziamo la Goodbye Assembly, il momento in cui salutiamo quei compagni che partono perché i genitori devono trasferirsi per motivi di lavoro. Anche se i nostri amici sono sparsi nel mondo, il legame rimane!”“Se avessi la possibilità di parlare a dei genitori che devono decidere la scuola per il proprio figlio, direi che l’International School è un’ottima scelta perché insegna ad avere una mentalità aperta, internazionale e un pensiero critico, senza stereotipi”, commenta ancora Vittoria.Riguardo al futuro, Francesca ha le idee chiare: “Desidero continuare lo studio della letteratura inglese, possibilmente alla Oxford Univeristy”. Vittoria invece punta all’ambito medico-scientifico e intende diventare un medico specializzato in fisioterapia. Le premesse ci sono tutte: alle due studentessa dell’International School of Siena non resta che proseguire il percorso intrapreso e realizzare i loro sogni.