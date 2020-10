''Above us only Sky'', aperture straordinarie al Museo di Storia Naturale per la mostra fotografica del Siena Awards

Tutti i sabati e le domeniche dal 24 ottobre al 29 novembre

Aperture straordinarie al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici tutti i sabati e le domeniche dal 24 ottobre al 29 novembre 2020 con orario continuato dalle 10 alle 19 per mostrare al pubblico nei suggestivi spazi del chiostro e del seminterrato magnifici scatti della rassegna fotografica che ha per titolo il verso della canzone “Imagine” di John Lennon “Above us only sky”, ossia sopra di noi solo il cielo, organizzata dal “Siena Awards”. Gli altri giorni della settimana l’apertura ordinaria è dalle 10 alle 19 il lunedì e il venerdì e dalle 9 alle 15 il martedì, il mercoledì e il giovedì.Questa prima importante mostra collettiva realizzata in Italia sulla fotografia aerea espone una selezione delle più belle foto premiate ai “Drone Awards”: 47 straordinarie immagini realizzate dai migliori professionisti mondiali della foto aerea suddivise in 9 categorie: Architettura urbana, Animali, Sport, Persone, Natura, Astratto, Vita durante il Covid-19, Nozze, Serie. Gli autori si sono avvalsi di droni, tecniche innovative e attrezzature non convenzionali per rappresentare pezzi di mondo in modi sorprendenti che rapiscono lo spettatore.Nello stesso periodo e fino al 30 novembre, il Museo senese invita i visitatori a partecipare alle Invasioni Digitali, manifestazione internazionale che mira a far conoscere il patrimonio culturale. Basta visitare il Museo, scattare foto o realizzare video sul tema della “Curiosità” e poi postarli sui social usando gli hashtag dedicati, taggando il Museo (Facebook @fisiocritici - Instagram @musnafsiena) e indicando la geolocalizzazione “Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici”.