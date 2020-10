Siena riscopre l’antica arte della pittura su porcellana: alla Galleria Olmastroni la mostra di ''Achillea aboratorio d’Arte''

Una delle arti più antiche e prestigiose di tutti i tempi, portata avanti con costanza e passione da oltre vent’anni da un gruppo di donne senesi, verrà riscoperta venerdì 30 ottobre alle 16 presso la Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi, in via di Città 75, con l’inaugurazione della “XXI Mostra della Pittura su porcellana” organizzata dall’associazione culturale “Achillea Laboratorio d’Arte”.L’associazione “Achillea Laboratorio d’Arte” è composta da 21 artiste che, per solo diletto, senza alcun scopo di lucro, si ritrovano nel loro laboratorio di Fontegiusta per dipingere su porcellana, stoffa e vetro. A fondare l’associazione, circa vent’anni fa, la maestra Achillea Spaccazocchi Bianchi.Alle pittrici facenti parte dell’associazione il merito di saper dare vita, personalizzare e rendere unici, attraverso forme e colori, oggetti che altrimenti sarebbero stati anonimi.La passione per la pittura è riuscita a tenere unite nel tempo questo gruppo di donne che, incontrandosi periodicamente presso il loro laboratorio, riescono a fare della pittura un piacere e un pretesto per passare del tempo insieme.La mostra, curata dal Comune di Siena, con il patrocinio della Regione Toscana, rimarrà aperta fino al 22 novembre 2020 e sarà visitabile, ad eccezione della giornata inaugurale prevista per venerdì 30 ottobre, solo il fine settimana, con orario continuato, dalle 10 alle 18, nel rispetto delle norme anti-Covid.Le artiste che esporranno sono: Achillea Spaccazocchi Bianchi, Brenda Brogi, Gabriella Carli, Laura Delle Monache, Eugenia Falchi Batelli, Gloria Fiorentino, Patrizia Fornacelli Pescatori, Antonella Lucchini, Giuliana Mari Vivi, Laura Masti Nami, Donatella Mazzini, Maria Vittoria Mendizabal Ravenni, Adriana Mori Fuochi, Vanna Mozzi Valeriani, Meri Murgia, Patrizia Pacciani Golini, Miriana Paolucci, Sabine Pfordte, Maria Concetta Poscia Cossa, Manola Prugnoli Cambi Sara Rossi.