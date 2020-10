Fisiocritici, pubblicato il diario della festa per i 100 anni di Pietro Omodeo

Ad un anno dal compleanno centenario del professor Pietro Omodeo esce on line il diario illustrato di quella giornata di festa celebrata all’Accademia dei Fisiocritici

È stato appena pubblicato on line dall’Accademia dei Fisiocritici il volume “Insieme per festeggiare i 100 anni di Pietro Omodeo” che racconta, in una sorta di diario, la festa che per l’illustre scienziato, zoologo, storico della scienza e biologo evoluzionista di fama internazionale, vollero organizzare il 1 ottobre 2019 l’Accademia dei Fisiocritici, l’Università di Siena e Res Viva, Centro interuniversitario per l'epistemologia e la storia delle scienze della vita.La pubblicazione, disponibile gratuitamente sul sito www.fisiocritici.it nella sezione “Attività Editoriale” all’indirizzo https://www.fisiocritici.it/it/accademia-fisiocritici/attivita-editoriale/monografie , è stata curata dalla dottoressa Emilia Rota, allieva di Pietro Omodeo, che ne ha promosso la realizzazione insieme all’Accademia per lasciare una traccia scritta dell’attestazione corale di affetto, augurio e riconoscenza verso un protagonista dei nostri tempi di rara cultura e umanità. Il volume riporta infatti la fedele ed emozionata cronaca della giornata, dai saluti di benvenuto degli organizzatori al racconto della straordinaria biografia del professore, dalle testimonianze personali ai ricordi, agli aneddoti, ai pezzi di vita rivissuti da colleghi, allievi ed amici accorsi per l’occasione da tutta Italia.Siciliano di origine, Pietro Omodeo si è laureato in scienze naturali a Pisa e ha poi insegnato in varie università italiane fra cui Siena dove rimane dal 1949 al 1965. A Siena sviluppa anche il suo impegno civile come assessore provinciale alla cultura, poi come consigliere comunale, vicepresidente dell'ospedale Santa Maria della Scala e presidente dell'orfanotrofio di San Marco.Durante la seconda guerra mondiale è prigioniero in Egitto da cui rientra nel 1946. Da Sandro Pertini riceve nel 1979 la Medaglia d’Oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte.Anche se formalmente in pensione, dagli anni '90 è di nuovo a Siena dove, ospite dell’Università, continua a dedicarsi ai suoi temi preferiti. Presidente onorario della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, dal 2011 è socio onorario dell’Accademia dei Fisiocritici dopo esserne stato componente attivo.