Accordo per promozione culturale tra Fondazione Conservatori Riuniti di Siena e l’associazione Arte dei Vasai del Nicchio

La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena e l’associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio hanno stipulato, nell’ottica della promozione culturale e della valorizzazione di quella parte del territorio della nostra città attualmente impoverito, un accordo che vede le due istituzioni avviare un percorso si spera, significativo."L’attività di promozione culturale è un’area trasversale della società che coinvolge più settori e può essere virtuosa solo attraverso la sinergia fra più soggetti, enti e istituzioni che si riconoscono nella stessa mission - sostengono Marcello Rustici presidente della FCR e Marco Mari presidente AAV -. Ecco che i Conservatori aprono gli spazi dell’antico convitto “Il Refugio” per conferenze, mostre, lectio magistralis e incontri legati alle iniziative dell’Arte dei Vasai che investono tanto il mondo dell’artigianato senese quanto quello dell’arte contemporanea e della ceramica d’artista di respiro internazionale.Il progetto culturale potrà ospitare presso i Conservatori opere della collezione di ceramiche della Contrada in dialogo con le maioliche senesi di proprietà della Fondazione ascrivibili ai sec. XVII- XVIII.E’ ferma convinzione della FCR che quest’accordo possa costituire il primo passo verso un proficuo rapporto con tutte le Contrade e per tutte le iniziative che riterranno opportuno sottoporci. Nell’assoluto rispetto della loro identità, ci impegniamo a mettere a disposizione le nostre risorse umane e strumentali al fine di contribuire ad approfondire la conoscenza della città e dei rispettivi territori."