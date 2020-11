Istituto ''Rinaldo Franci'': annullato il concerto di apertura dell’anno accademico

Ligios e Brugi: “Una decisione sofferta, ma al primo posto la tutela della salute della comunità accademica”

Annullato il concerto di apertura dell’anno accademico 2020-2021 dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria Covid - 19. E’ quanto deciso ieri, lunedì 16 novembre dal Conservatorio Franci, insieme al Comune di Siena dopo che la Regione Toscana è stata collocata nei giorni scorsi tra le cosi dette ‘zone rosse’.“Abbiamo ritenuto opportuno – affermano Antonio Ligios e Miranda Brugi, rispettivamente direttore e presidente dell’Istituto Rinaldo Franci - rinviare il concerto a porte chiuse, in programma per venerdì 20 novembre al Teatro dei Rinnovati e fruibile solo in collegamento via streaming. E’ stata una decisione molto sofferta anche perché i nostri studenti avevano già lavorato duramente a questa produzione, ma la salvaguardia e la sicurezza della salute della nostra comunità accademica va al primo posto.I concerti sono espressione dell’attività formativa dei nostri allievi e stavolta l’evento avrebbe avuto una valenza in più: offrire alla città non solo della buona musica ma anche un momento di speranza e fiducia nel futuro. Un grazie va comunque al Rotary Club Pisa che ha donato le risorse per l’acquisto della strumentazione necessaria per fare eventi streaming: dalle videocamere ai microfoni fino a tutti gli altri dispositivi elettronici. Il nostro Conservatorio però non si ferma. Continuano e continueranno a svolgersi in presenza e in completa sicurezza l’attività didattica basata sulle lezioni individuali e tutti gli esami”.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.