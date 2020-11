''oLIVE you!'' Il mondo dell’olio raccontato dai Museum Angels della Fondazione Musei Senesi

Dal 20 novembre al 4 dicembre un calendario di appuntamenti on line realizzato dai giovani volontari del Servizio civile



La ricchezza di un territorio, i mestieri che ne caratterizzano la storia e la tradizione, i saperi tramandati nella cultura orale e negli spazi museali: si intitola oLIVE you! il nuovo progetto ideato e realizzato dai Museum Angels di Fondazione Musei Senesi che guarda al mondo dell’olio di oliva. Dal 20 novembre al 4 dicembre, infatti, sulla pagina Facebook di FMS sarà trasmesso un nuovo calendario di appuntamenti in diretta dedicato, appunto, a questo prodotto iconico che racchiude in sé le tante anime della cultura contadina, della tutela del paesaggio e della trasmissione dei mestieri tradizionali.



Ispirati dai musei che raccontano la storia e i saperi delle terre di Siena, infatti, i Museum Angels hanno realizzato video e interviste in cui raccontano, nel mese della raccolta delle olive, la ricchezza di un territorio in cui si intrecciano cultura, paesaggio e mestieri.



Nell’iniziativa sono coinvolti alcuni dei musei della rete (il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, il Museo della Mezzadria di Buonconvento, il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio di Serre di Rapolano, il Museo Civico “La Città Sotterranea” di Chiusi e, a Siena, il Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici e il Museo di Strumentaria Medica), ma anche professionisti e aziende del territorio, a dimostrazione di come il modello del museo diffuso rappresenti un’opportunità per tutto il tessuto sociale.



Gli eventi, pensati in versione online per poter essere fruiti a distanza, svelano curiosità e consigli per un consumo consapevole dell’olio di oliva e dei prodotti da esso derivati: saranno trasmessi dal 20 novembre al 4 dicembre, ogni venerdì e lunedì alle 18, live sulla pagina Facebook di Fondazione Musei Senesi.



Il progetto Museum Angels vede Fondazione Musei Senesi impegnata da un decennio nel Servizio Civile Regionale: anche quest’anno sono diciassette i giovani volontari che, attivi presso i musei, realizzano iniziative di valorizzazione volte a coinvolgere i loro coetanei.



oLIVE YOU! – IL CALENDARIO



venerdì 20 novembre

L’ABC dell’olio extra vergine di Oliva

a cura del Museo del Paesaggio (Castelnuovo Berardenga)

Intervengono:

Maria Clotilde Borsa, azienda agricola di Pacina

Olga Macellaro, volontaria servizio civile Fondazione Musei Senesi



lunedì 23 novembre

L'oro della nostra terra: l'olio dagli Etruschi ai giorni nostri

a cura del Museo Civico “La Città Sotterranea” (Chiusi)

Intervengono:

Massimo Pianigiani, archeologo e responsabile Museo Civico “La Città Sotterranea”

Flavia Valletta, archeologa e operatore Museo Civico La città Sotterranea

Mirko Barni, operatore Museo Civico “La città sotterranea”

Paolo Nenci, azienda agricola Nenci (contadino digitale)

Mariagrazia De Giorgi, volontaria servizio civile Fondazione Musei Senesi



venerdì 27 novembre

Tra gli olivi dei nostri poderi

a cura del Museo della Mezzadria senese (Buonconvento)

Intervengono:

Letizia Cosci, responsabile Museo della Mezzadria senese

Salvatore Sutera, già direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano - collaboratore dei Musei di Buonconvento

Federica Borelli, volontaria servizio civile Fondazione Musei Senesi



lunedì 30 novembre

L’olio di oliva: un alimento salutare, se è genuino. Igiene e frodi alimentari nella storia

a cura del Museo di Strumentaria Medica (Siena)

Intervengono:

Angela Caronna, curatrice delle collezioni del Museo di Strumentaria medica – Università di Siena

Comasia Ricci, tecnico di ricerca Dipartimento di Scienze della Vita – Università di Siena

Davide Orsini, docente di Storia della Medicina – Università di Siena

Andrea Bernini, Dipartimento di Biotecnologia, Chimica e Farmacia - Università di Siena



venerdì 4 dicembre

Oleum, olei, oleo... l'olio e le sue declinazioni

a cura del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici (Siena) e del Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio (Serre di Rapolano)

Intervengono:

Maria Chiara Battaglia, Donatella Esposito Caserta, Margherita Casini - servizio civile Fondazione Musei Senesi

Cristina Tei, Responsabile Commerciale - Biofficina Toscana