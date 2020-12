Siena, da mercoledì 3 dicembre ''La Biblioteca va in libreria''

La Biblioteca comunale degli Intronati, in collaborazione con le librerie cittadine propone l’iniziativa “La Biblioteca va in libreria”. A partire da domani, mercoledì 3 dicembre, sarà possibile prenotare i libri della biblioteca e ritirarli presso una delle librerie che partecipano al progetto.L’idea, già collaudata da alcune biblioteche tra cui la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, nasce dalla necessità di mantenere attivo un servizio che nell’ultimo anno ha subito molte battute di arresto. Il progetto dà inoltre la possibilità di aumentare i punti di ritiro e di consentire agli utenti di scegliere quello più comodo da raggiungere. La sperimentazione avrà una durata di tre mesi, tempo necessario per verificare la sostenibilità e l’efficacia del servizio.Partecipano all’iniziativa la Libreria Becarelli, Feltrinelli, Mondadori, Palomar, Senese e Volta la Carta.Per usufruire del servizio basterà scrivere all’indirizzo prestito@biblioteca.comune.siena.it indicando i titoli delle opere di proprio interesse e il nome della libreria prescelta per il ritiro, dopodiché bisognerà attendere la conferma della disponibilità di quanto chiesto in prestito. Per il ritiro presentarsi in libreria con un documento di riconoscimento.Non potranno essere richiesti più di due libri e tre dvd e la restituzione potrà essere effettuata o nella libreria di ritiro o presso la biblioteca nell’atrio della sala storica.