Siena Jazz conclude le lezioni per il 2020 e annuncia l'inizio della collaborazione con la Scuola musicale San Bernardino da Siena

Con il ritorno delle lezioni in presenza che si sono svolte giovedì e venerdì 17 e 18 dicembre presso la sede di “Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz”, si sono chiuse le lezioni per l'anno 2020. Si conclude un anno che è stato caratterizzato dall'emergenza coronavirus, in cui Siena Jazz non ha mai interrotto la propria attività artistica e di formazione, sapendo continuamente adeguarsi alle disposizioni in materia di sicurezza, consolidando nel contempo la sua posizione ai vertici dell’alta formazione artistica per la musica jazz in Europa.In questo anno, nonostante l'emergenza Coronavirus, dal punto di vista artistico e didattico Siena Jazz è riuscita a realizzare sia l'11ª edizione del seminario “Kind of Blue” che la 50ª edizione dei Seminari Internazionali, quest'anno organizzati in forma di mini residenze, oltre ai concerti collaterali e a tutti i corsi di formazione,Grazie al sostegno e all'intervento del Comune di Siena, è stato possibile iniziare la ristrutturazione di alcuni locali della propria sede, ma soprattutto il Comune ha predisposto dotazione di nuovi impianti di riscaldamento e di climatizzazione e ha incrementato la connessione alla rete internet dell’Accademia predisponendo il collegamento alla rete comunale Diana in banda larga. Oltre a questo Siena Jazz ha messo in sicurezza i locali seguendo accuratamente i protocolli di sicurezza sanitaria previsti per i corsi di musica, con la presenza fra l’altro di ottanta pannelli di policarbonato alti 2 metri e lunghi 1,5 metri, in modo da garantire al meglio la sicurezza anche in presenza di studenti di canto e di strumenti a fiato, permettendo così, per quanto possibile, di concentrarsi con la necessaria serenità allo studio della musica.E proprio grazie alla migliore razionalizzazione di questi presidi per mettere in sicurezza lo svolgimento delle lezioni di musica, Siena Jazz è lieta di annunciare l'inizio della sua collaborazione con la Scuola musicale San Bernardino da Siena, una istituzione molto importante per il nostro territorio. Una collaborazione tra realtà che, occupandosi della formazione musicale, hanno un compito molto importante nella formazione dei loro studenti. Per questo, Siena Jazz, ha deciso di fornire alla San Bernardino da Siena 5 dei propri pannelli in policarbonato che saranno indispensabili alla scuola per permettere un normale svolgimento dell'attività musicale."Ringraziamo sentitamente l'Accademia Siena Jazz per aver fornito pannelli professionali da orchestra in policarbonato che consentiranno di riattivare le classi di studio individuale in particolare degli strumenti 'a fiato', in questo difficile momento di emergenza pandemica - ha dichiarato la professoressa Simona Ugolini, dirigente dell'Istituto Comprensivo "San Benardino da Siena". Auspichiamo che questo sia l'inizio di una proficua collaborazione volta al rilancio della formazione musicale sul territorio."Per Franco Caroni, direttore artistico di Siena Jazz: “Siamo contenti di essere stati utili a facilitare alcuni problemi di messa in sicurezza delle lezioni strumentali dei giovani studenti della San Bernardino, sostenere la musica per noi è un obiettivo fondamentale per il futuro dei giovani della nostra città. Siena deve poter ripartire al meglio in tutti i settori culturali, non dobbiamo perdere l’abitudine a misurarci con le eccellenze nazionali del settore musicale e formativo”.Un ringraziamento ed il nostro pensiero va infine alla famiglia di Alessandro Giachero che quest'anno ci ha lasciati prematuramente, Giachero a Siena jazz è stato prima un brillante studente e poi un didatta ed artista eccezionale con cui Siena Jazz ha avuto la fortuna di collaborare e che non dimenticherà.Siena Jazz augura a tutti buone feste e dà l'appuntamento ai propri studenti e ai docenti il 7 Gennaio 2021, quando riprenderanno il via le lezioni del biennio e alla settimana successiva con l'inizio dei corsi sia del CFM che del triennio. Le lezioni si svolgeranno in presenza, online e in modalità mista, sempre rispettando al massimo le normative in materia di sicurezza.