Biblioteche, un questionario per migliorare i servizi

Le biblioteche pubbliche vogliono dare voce ai cittadini per sapere cosa fare e come migliorare i servizi per essere sempre più vicini ai loro utenti, anche in quersto periodo in cui alcuni servizi non funzionano.Per questo è stato realizzato un questionario, "La biblioteca per te: lascia il segno, la tua opinione conta".Si tratta di poche domande le cui risposte daranno un prezioso contributo per poter migliorare il servizio e capire come rendere più forte il legame delle biblioteche con le comunità e i territori, per soddisfare sempre meglio le tue esigenze e necessità.Per rispondere al questionario https://it.surveymonkey.com/r/Labibliotecaperte_social L'indagine è condotta su base nazionale da Rete delle Reti per tutte le biblioteche pubbliche italiane, insieme all’Associazione Italiana Biblioteche e con la direzione scientifica di BIBLAB - Laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche di Università di Roma Sapienza.Per saperne di più https://www.regione.toscana.it/-/vogliamo-sentire-la-vostra-voce-