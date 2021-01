''Ma che parliamo arabo?! Noi sì!'', ripartono a Siena i corsi di lingua araba

L’associazione di promozione sociale di Siena ARCI La Casa della Pace propone corsi di lingua araba per tutti. Tutti i corsi si possono seguire comodamente da casa in modalità telematica."Il nostro obiettivo - spiega l'associazione - è conoscere e far conoscere le lingue per condividere il mondo, in un’ottica di promozione della pace tra i popoli e di pacifica convivenza. Dal livello base (principianti) al livello avanzato, conversazione ed arabo ‘cantato’ (studio della lingua attraverso le canzoni), dall’arabo dialettale dei diversi Paesi, per viaggiare, facendosi capire e capendo gli altri, all’arabo settoriale, legale, bancario, commerciale e soprattutto sanitario, per chi vuole, nell’ambito della propria professione, sviluppare la possibilità di lavorare in paesi di lingua araba o con clienti arabofoni. Tutto attraverso gli strumenti didattici e le tecnologie più moderne.In un mondo che si interroga sulla possibilità di far convivere culture e religioni tanto diverse, noi promuoviamo la conoscenza come base per l’instaurarsi di rapporti umani e sociali fondati sul rispetto, l’accettazione delle diversità e della sana accoglienza. I corsi hanno orari flessibili e sono formati da piccoli gruppi: massimo otto persone. Le lezioni sono tenute da docenti laureati all’Università per Stranieri di Siena, mediatori culturali madrelingua."Per informazioni: 3478028672 – www.lacasadellapace.it