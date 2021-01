Avviato il piano di riaperture in sicurezza dei musei statali in Toscana per il 2021

Da giovedì 21 gennaio riapre la Pinacoteca nazionale di Siena, uno dei più prestigiosi musei statali della Direzione regionale musei della Toscana, insieme all'Eremo di San Leonardo al Lago. Riaprirà su appuntamento anche Villa Brandi a Vignano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.La riapertura rispetta tutte le norme di sicurezza previste per i visitatori, il personale, gli ambienti e le opere, in linea con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico nazionale e con le indicazioni operative fornite dalla Direzione generale Musei del Mibact.La Direzione regionale Musei della Toscana, negli scorsi mesi di chiusura al pubblico, ha realizzato importanti lavori di miglioramento dei musei senesi, con ammodernamenti degli spazi di accoglienza, della climatizzazione e dell'impianto di sicurezza, oltre a interventi antisismici.Lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30.Martedì, mercoledì, giovedì dalle 14,00 alle 19,00.Chiuso sabato e domenica.La biglietteria chiude mezz'ora prima.Da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 15.30.Chiuso: sabato, domenica e festivi.Ingresso gratuitoPer ogni informazione è possibile contattare la Pinacoteca Nazionale di Siena, via San Pietro, 29, 53100 Siena, tel. 0577 281161 drm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it