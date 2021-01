International School of Siena, molto più di una scuola bilingue

Un percorso completo dai 3 anni fino al diploma per aprire le porte a tutte le università del mondo

Curiosi, istruiti, aperti, comunicativi, altruisti e riflessivi. Sono gli aggettivi che definiscono gli studenti di una scuola internazionale che segue i programmi IB (International Baccalaureate® - www.ibo.org ), e hanno tra gli obiettivi il raggiungimento di questi attributi, definiti nel profilo dello studente. L’International School of Siena non è semplicemente una scuola bilingue. La differenza principale sta nei programmi e nell’approccio didattico, un metodo formativo che porta gli studenti a valorizzare le potenzialità individuali e a coltivare quelle abilità che serviranno non solo a scuola, ma anche nella vita, come la capacità a relazionarsi agli altri, pensare in modo critico, comunicare in modo efficace, essere responsabili, flessibili e aperti.Il raggiungimento di queste abilità non è un traguardo finale: fa parte dell’esperienza di apprendimento anche nei bambini più piccoli. All’Early Years la formazione è basata su valori quali la relazione, la tolleranza e l’apertura al mondo. L’approccio didattico dell’International School of Siena per i più piccoli è ispirato al Reggio Emilia Approach: il bambino è protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento, durante il quale impara a coltivare le qualità personali, a gestire le proprie emozioni, ad essere creativo, consapevole di se stesso e rispettoso verso degli altri. “Il bambino ha / cento lingue / cento mani / cento pensieri / cento modi di pensare / di giocare e di parlare”, scriveva Loris Malaguzzi, l’ideatore del Reggio Emilia Approach, una filosofia pedagogica che dà fiducia al bambino e crede nelle sue potenzialità: fin dai 3 anni comincia a costruirsi gli “attrezzi” per la vita, a far emergere quelle abilità e qualità che in futuro gli permetteranno di relazionarsi con chiunque e in ogni situazione.L’International School ha avuto un ruolo pionieristico a Siena quando dieci anni fa ha aperto la propria sede, la prima e tutt’ora l’unica scuola internazionale autorizzata a offrire il programma completo IB International Baccalaureate in Toscana. Questo percorso comincia con l’Early Years e accompagna gli studenti fino al diploma, consentendo l’accesso diretto a tutte le università del mondo, sia pubbliche che private. Naturalmente l’iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento del percorso scolastico. Il campus dell’International School of Siena offre tutto il programma IB: dopo l’Early Years, si prosegue alla Primary School (scuola elementare) e alla Middle School, quest’ultima suddivisa nei primi 3 anni, che corrispondono alle medie inferiori italiane, e ai due anni della secondaria superiore. Segue poi il biennio del Diploma Programme, che si conclude all’età di 18 con il raggiungimento della maturità, un titolo riconosciuto a livello internazionale che permette di frequentare le università più prestigiose, sia in Italia che all’estero.Per conoscere meglio l’International School of Siena e le sue attività si può partecipare all’Open Day, previsto martedì 9 febbraio, una giornata tutta dedicata all’orientamento. Saranno aperte virtualmente le porte della scuola agli studenti esterni con la possibilità di frequentare le lezioni di didattica a distanza del grade 10 (prima superiore) e del grade 12 (terza superiore). Gli alunni interessati potranno fare un’esperienza in prima persona del sistema IBO e una piccola immersione nell’atmosfera dell’International School of Siena.Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria della scuola: tel. 0577 328103 – Email: office@internationalschoolofsiena.it