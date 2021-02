''Il gioco del cavallo'', riaperta a Siena la mostra di Tano Pisano

Dalla giornata di ieri, lunedì 1 febbraio, è di nuovo possibile visitare i musei comunali di Siena. Come da disposizione dell’ultimo D.P.C.M., il Museo Civico e i Magazzini del Sale riaprono al pubblico rispettando il seguente orario continuato: dal lunedì al venerdì, ore 10 -18. Chiusi il sabato e la domenica.Ai Magazzini del Sale torna visitabile la mostra di Tano Pisano, inaugurata lo scorso 19 settembre, “Il gioco del cavallo”. Curata da Enrico Mattei, la mostra propone ai visitatori circa 150 opere sul tema del cavallo, scelto dall’artista siciliano per questo suo esordio artistico nella città del Palio. I Magazzini del Sale ospiteranno poi nel mese di marzo esemplari unici dello scultore toscano Andrea Roggi, presente a Siena lungo le strade del centro cittadino, con la mostra itinerante “Terra Mater – Earth and Heaven” a Siena dallo scorso 19 dicembre.Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, il Comune di Siena ha attivato le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19. L’accesso e la permanenza all’interno delle strutture museali sono facilitati dalla presenza di alcuni ausili, quali una segnaletica specifica, anche direzionale e cartelli informativi.Per quanto riguarda il Museo Civico questi i prezzi dei biglietti: intero 10 Euro (senza prenotazione), 9 Euro (con prenotazione), ridotto 9 Euro (con prenotazione), 8,50 Euro (con prenotazione). Ingresso gratuito invece ai Magazzini del Sale per la personale di Tano Pisano.L’ultimo ingresso ai musei è previsto alle 17.15. Per la prenotazione dei biglietti è possibile rivolgersi al numero telefonico 0577-292615.