Al Musnaf due appuntamenti al mese per visite guidate gratuite

Offerta su prenotazione del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici

A pochi giorni dalla decisione di riaprire ai visitatori su prenotazione, il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici annuncia una ulteriore possibilità: due appuntamenti al mese per visite gratuite guidate dal personale museale, una di lunedì mattina e l’altra di venerdì pomeriggio. Ecco le date: 8 febbraio ore 10, 19 febbraio ore 17, 8 marzo ore 10 e 19 marzo ore 17. In questo modo il Museo cerca di venire incontro alle richieste di visite guidate che arrivano da singole persone.Per prenotare occorre inviare una mail all’indirizzo prenota@fisiocritici.it. Nel rispetto delle norme anti-Covid-19 verranno composti piccoli gruppi di visitatori per visite in contemporanea e a rotazione nelle varie sezioni del Museo. Per sostenere il Museo chi vuole può comunque lasciare un'offerta libera.Intanto sulle pagine Facebook e Instagram fino al 13 febbraio si può partecipare liberamente al concorso a premi legato alla rubrica #Fisocial. Saranno premiati coloro che, oltre ad aver dato più risposte corrette alle attività proposte, avranno interagito di più con “mi piace”, commenti, condivisioni. Primo, secondo e terzo premio sono rispettivamente: una visita guidata personalizzata per sei persone, una borsa shopper contenente una bella sorpresa, un quadro fotografico a soggetto naturalistico realizzato dal fisiocritico Giovanni Cappelli. Per saperne di più: https://www.fisiocritici.it/it/eventi/icalrepeat.detail/2021/01/31/3499/-/concorso-fisocial