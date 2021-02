Istituto ''Rinaldo Franci'': martedì la fase finale della borsa di studio Vittorio Baglioni

Ad esibirsi saranno 6 allievi dell’istituto con un programma musicale libero di 20 minuti

Al conservatorio Rinaldo Franci torna anche quest’anno l’appuntamento con la borsa di studio “Vittorio Baglioni”. La fase finale del concorso si terrà martedì 9 febbraio alle ore 15.30 in diretta streaming sul Canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Istituto.La borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’, in onore e in memoria del maestro Baglioni, musicista e storico docente del conservatorio senese, è aperta a tutti gli studenti del Rinaldo Franci e prevede l’assegnazione di un premio in denaro al migliore allievo per un importo di 1.200 euro. Dopo una prima fase di preselezione avvenuta lo scorso anno, saranno sei gli studenti che concorreranno per la Borsa di studio: Giorgio Barni, allievo di pianoforte; Rebecca Ciogli, allieva di violoncello; Emanuele De Luca, allievo di violino; Francesco De Luca, allievo di chitarra; Fabiana Magliano, allieva di flauto e Lorenzo Rossi, allievo di pianoforte. I sei studenti si cimenteranno in un’esibizione musicale presentando un programma libero della durata massima di 20 minuti. La commissione esaminatrice sarà composta da Miranda Brugi, presidente del conservatorio; Antonio Ligios, direttore del Rinaldo Franci; Lucia Goretti, docente di violino; Isabel Stein, docente di flauto; Gianluca Luisi, docente di pianoforte; Massimo Niccolai, direttore d'orchestra e Federico Minghi, delegato del Sindaco.“La borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’ – afferma Antonio Ligios, direttore dell’istituto Franci – omaggia un grande maestro e docente del nostro Conservatorio. L’evento di martedì 9 febbraio fa parte di un ciclo di concorsi interni all’Istituto e, come ognuno di essi, rappresenta un’importante occasione per tutti i nostri studenti di potersi esprimere tramite la musica. I nostri allievi saliranno sul palcoscenico dell’auditorium del Franci e l’evento sarà trasmesso sul nostro canale YouTube: anche se il pubblico sarà virtuale, speriamo di regalare a tutti un pomeriggio di grande musica”.“La Borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’ – spiega Miranda Brugi, presidente dell’istituto Rinaldo Franci - è forse il concorso più ambito dai nostri studenti. Un evento che ricorda la storia di colui che fu direttore dell’istituto musicale Franci, prima della guerra fino al 1962, costruendo il profilo istituzionale del conservatorio. Il Coronavirus ci ha costretti a un anno di stop ma adesso siamo pronti a ripartire. La borsa di studio costituisce un momento solenne, non solo per il suo prestigio, ma anche per la prova di talento cui i nostri allievi sono sottoposti. D’altronde, anche questi eventi costituiscono momenti importanti per testare la propria professionalità”.Informazioni utili. Per poter seguire il concerto basterà collegarsi al canale YouTube dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci al seguente link. Per conoscere tutte le attività del conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.