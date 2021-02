Vittoria ex aequo al Rinaldo Franci: la borsa di studio a Rebecca Ciogli e Francesco De Luca

Doppia vittoria al Rinaldo Franci di Siena per la borsa di studio “Vittorio Baglioni”. A vincere il concorso, a pari merito, sono stati Rebecca Ciogli e Francesco De Luca. La prova finale del concorso si è svolta ieri, martedì 9 febbraio nell’auditorium del conservatorio, con la partecipazione di sei giovani allievi. Rebecca Ciogli al violoncello e Francesco De Luca alla chitarra si sono aggiudicati la Borsa di studio dal valore di 1.200 euro.Rebecca Ciogli ha suonato “Suite n.2” di J.S. Bach seguito da “Kol Nidrei” di M. Bruch mentre Francesco De Luca ha interpretato “Concierto de Aranjuez, II Movimento” di J. Rodrigo e “Le Depart” Op. 31 di N. Coste. Il concorso “V. Baglioni” con le esibizioni di tutti gli studenti coinvolti, è disponibile sul canale YouTube del Conservatorio “Rinaldo Franci”.“E’ stato un pomeriggio di grandi emozioni - afferma Antonio Ligios, direttore dell’istituto Franci - . Il livello degli studenti ammessi alla prova finale della Borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’ è stato alto, come riconosciuto anche da tutta la giuria che si è poi espressa all’unanimità nell’assegnare il premio ad entrambi i vincitori. Siamo felicissimi di aver potuto finalmente assegnare questa Borsa che era rimasta bloccata dal lockdown e, tra poco speriamo di poter organizzare anche altri concorsi”.. Ciogli, classe 2003, ha iniziato a studiare il violoncello dall’età di sette anni. Dal 2013 al 2018 ha fatto parte dell'Orchestra Giovanile Massimo Freccia in qualità di 1° violoncello e, sempre nel 2018 ha ottenuti il secondo premio al concorso Valsesia Musica Juniores. Dal 2019 è iscritta al corso accademico di I livello presso l'istituto Franci di Siena nella classe della prof.ssa Giuseppina Runza. Ha al suo attivo un vasto repertorio orchestrale da J.S. Bach a L. Beethoven a A. Dvorak. Come solista ha eseguito i concerti di C. Saint-Saens, R. Schumann e musiche di J.S. Bach e L. Boccherini. Dal repertorio cameristico il quartetto n. 12 di A. Dvorak, il quintetto per archi op. 163 di F. Schubert e il doppio concerto n. 531 di A. Vivaldi. Ha poi eseguito con gli studenti dell'istituto R. Franci nell'ambito del programma "Storie di donne senesi tra pubblico e privato" il quartetto op. 18 n.1 in fa Maggiore di L. Beethoven.. De Luca, classe 1997, ha iniziato ad appassionarsi alla chitarra da bambino e, a sette anni, comincia a frequentare l'Istituto Palmiero Giannetti di Grosseto. Francesco De Luca viene ammesso al corso accademico del Conservatorio Franci nel 2015 sotto la guida del maestro Duccio Bianchi e, nel 2021, concluderà il biennio a Siena nella classe del maestro Marco Del Greco.Informazioni utili. Per poter seguire il concerto basterà collegarsi al canale YouTube dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci al seguente link. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.