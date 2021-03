Al Franci la masterclass sul canto lirico con il soprano Donata D’Annunzio Lombardi

Da lunedì 15 a mercoledì 17 marzo per dieci allievi il corso di alto perfezionamento vocale

Musicale Rinaldo Franci torna, per il secondo anno consecutivo, la masterclass di canto tenuta da Donata D’Annunzio Lombardi, soprano di fama internazionale. Le lezioni, in programma da lunedì 15 a mercoledì 17 marzo, coinvolgeranno dieci studenti delle classi di canto e si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid19. Gli allievi parteciperanno a un corso di alto perfezionamento sull’educazione e la formazione tecnico-vocale approfondendo le conoscenze sul suono e sul rapporto tra il corpo e il canto lirico.Il soprano. Donata D’Annunzio Lombardi, abruzzese di nascita, ha sin da giovanissima spiccate doti sceniche. Dopo gli studi giovanili presso la prestigiosa scuola di danza di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu, si dedica alla carriera musicale diventando, in breve tempo, fine interprete dei grandi personaggi del repertorio operistico nazionale e internazionale. Vincitrice di numerosi premi e concorsi Lombardi, si afferma come uno dei soprani lirici più dinamici e capaci dei nostri tempi e calca, negli anni, i palcoscenici più ambiti della scena italiana ed estera. Nel 2015 entra a far parte del prestigioso albo d’Oro del Premio Puccini, riconfermato poi nel 2019 con l’assegnazione del Premio Puccini al Festival di Torre del Lago. Donata D’Annunzio Lombardi affianca inoltre, la sua attività lirica, una intensa ricerca culturale che negli ultimi anni è culminata nella fondazione dell’Associazione Altrocanto dedita all’educazione e alla formazione tecnico vocale di giovani talenti in tutto il mondo.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.