Il 24 marzo open day all’International School of Siena

International School of Siena si è imposta come punto di riferimento in Toscana per chi sceglie di avviare i propri figli verso un’educazione internazionale. Una scuola in cui, tutti gli studenti, dalla scuola materna alle superiori, utilizzano l’inglese come lingua veicolare, imparando a padroneggiarla da madrelingua, ma affrontano anche sfide didattiche preziose per confrontarsi con il mondo di oggi, in continua evoluzione. La scuola, che è cresciuta costantemente negli anni per numero di iscritti e per risultati accademici, fa parte del Gruppo Inspired, una realtà che educa studenti in 64 scuole, distribuite in 5 continenti, e che si è affermata globalmente grazie alla proposta di un nuovo standard nel settore dell’educazione privata premium.Per conoscere meglio l’International School di Siena, l’invito è iscriversi per partecipare all’Open Day virtuale, previsto mercoledì 24 marzo, dalle ore 9.30; sarà possibile dialogare con la Preside ed i coordinatori, scoprire come si svolge una giornata tipo all’interno di una scuola internazionale e approfondire le grandi opportunità offerte dai programmi didattici adottati, IB (International Baccalaureate® - www.ibo.org ), studiati per le scuole di ispirazione internazionale.Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria: tel. 0577328103 – Email: office@internationalschoolofsiena.it