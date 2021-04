Istituto ''Rinaldo Franci'': lunedì la fase finale della borsa di studio ''Vittorio Baglioni''

I partecipanti saranno sei allievi dell’istituto senese con un programma musicale libero di 20 minuti



Il Conservatorio "Rinaldo Franci" premia il talento e rinnova l’appuntamento con la Bborsa di studio ‘Vittorio Baglioni’. Dopo una prima fase di preselezione avvenuta a marzo, la finale del concorso di terrà lunedì 19 aprile, a partire dalle ore 15, con l’assegnazione di un premio in denaro al miglior allievo dell’istituto. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto Musicale "Rinaldo Franci".



La borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’, nata in memoria del Maestro Baglioni, musicista e storico docente del Conservatorio senese, è aperta a tutti gli allievi dell’Istituto Rinaldo Franci. Quest’anno la finale del concorso ha come protagonisti sei studenti: Viola Bambini, allieva di canto; Aurora Arcudi, allieva di viola; Leonardo Voltan, allievo di violoncello; Leonardo Ricci, allievo di violino; Simone Traficante, allievo di tromba e Sara Marzola, allieva di flauto. I giovani musicisti si esibiranno con esecuzioni della durata massima di 20 minuti e un programma musicale libero.



La commissione esaminatrice sarà composta da Miranda Brugi, presidente del Conservatorio; Antonio Ligios, direttore del Rinaldo Franci; Isabel Stein, docente di flauto; Riccardo Donati, docente di contrabbasso; Michele Canori, docente di corno; Laura Pasqualetti, pianista accompagnatrice della classe di canto dell’Istituto e Andrea Piazzesi, delegato del sindaco di Siena. All’evento sarà presente Pierguido Baglioni in qualità di membro onorario in rappresentanza della famiglia.







Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.