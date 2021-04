Siena Jazz University stage, riprendono le residenze musicali

Sono riprese all’insegna della buona musica le attività residenziali di Siena Jazz interrottesi a causa della pandemia nel 2020.



Un fitto calendario di lezioni di alta formazione musicale verrà ospitato a porte chiuse dal circolo ARCI Tuberosa di Siena ed è rivolto agli studenti dei corsi accademici di Siena Jazz University.



I workshop, sostenuti grazia anche al contributo di SIAE e MIBACT, rappresentano momenti di confronto e alto perfezionamento artistico, e saranno condotti da docenti stranieri, rappresentanti d’eccezione del panorama musicale jazzistico internazionale.



Le residenze saranno organizzate in forma di laboratori di ricerca musicale, durante le quali i docenti, per tre intense giornate, incontreranno gli studenti dei corsi senesi sviluppando con loro approfondimenti stilistici e percorsi creativi improntati sull’interplay e l’innovazione espressiva.



Nonostante il perdurare della crisi, sanitaria, economica ma anche culturale, degli ultimi tempi, la realizzazione delle residenze musicali dell’Accademia senese, riporta l’attenzione sui temi dell’incontro e del confronto, come elementi imprescindibili della creazione artistica.



Le attività didattiche di Siena Jazz, tra cui rientrano le residenze, si svolgeranno a porte chiuse, in spazi sanificati e gestiti secondo le normative vigenti in materia di distanziamento e sicurezza anti-covid, secondo i protocolli adottati dall’Accademia senese.



“Le attività residenziali di alto perfezionamento artistico riprendono il via quest’anno per merito anche degli investimenti in materia di sicurezza attivati dalla nostra Accademia – dichiara il direttore Franco Caroni –. L’obiettivo è di dare continuità alla ricerca artistica e all’offerta di servizi per i nostri musicisti e studenti, nel segno anche della rinascita e della speranza, nel mondo dell’alta formazione e della musica”.



Il calendario delle masterclass prevede la realizzazione dei seguenti appuntamenti: da domenica 11 a mart. 13 aprile con gli incontri condotti da Dan Kinzelman, da domenica 18 a martedì 20 aprile sarà la volta del workshop condotto da Joe Sanders, da domenica 2 a martedì 4 maggio di quello condotto da Yonathan Avishai, da domenica 16 a martedì 18 maggio gli studenti incontrano Logan Richardson, e per concludere da sab. 5 a lunedì 7 giugno il Sju Stage condotto da Javier Girotto.



Tutti gli appuntamenti prevedono la registrazione audio-video, realizzata sempre a porte chiuse, della lezione finale a testimonianza del prezioso lavoro di formazione svolto.



SJU Stage– Residenze musicali

ARCI Tuberosa di Siena, workshop a porte chiuse



11-13 aprile Dan Kinzelman



18-20 aprile Joe Sanders



2-4 maggio Yonathan Avishai



16-18 Logan Richards