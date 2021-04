Doppia vittoria al ''Rinaldo Franci'': la borsa di studio ''Baglioni'' va a Simone Traficante e Leonardo Ricci

Assegnata a pari merito a Simone Traficante, alla tromba, e a Leonardo Ricci, al violino

Vittoria ex aequo all’Istituto Musicale Rinaldo Franci. Simone Traficante, alla tromba, e Leonardo Ricci, al violino, hanno vinto a pari merito la Borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’, il tradizionale concorso con il quale il Conservatorio senese premia i suoi migliori studenti. La prova finale della Borsa di studio si è svolta ieri, lunedì 19 aprile e ha impegnato sei giovani allievi che si sono esibiti con un programma musicale libero della durata di 20 minuti. Simone Traficante ha suonato ‘Cascades’ di Allen Vizzutti e ‘Concerto per tromba’ Op. 18’ di Oskar Böhme, mentre Leonardo Ricci si è esibito con ‘Melodia’ della Sonata per violino solo, Sz. 117 di Béla Bartók e ‘Tzigane’ Op. 76 di Maurice Ravel. La Borsa di studio ‘Vittorio Baglioni’, con tutte le esibizioni degli studenti coinvolti, è ancora disponibile sul canale YouTube dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci.Chi è Simone Traficante. Classe 2003, Simone Traficante ha iniziato a studiare musica all'età di otto anni, nel 2011, al Conservatorio ‘E.R. Duni’ di Matera sotto la guida del Maestro Nicola Ferri. Ancora nel 2011 ha preso parte alla sua prima masterclass a Spilimbergo (Pordenone), con i docenti Fabiano Cudiz e Mirko Bellucco. Dopo essersi diplomato a Matera a pieni voti, Traficante ha iniziato a partecipare ad alcune masterclass con trombettisti di altissimo livello quali Andrea Tofanelli, Andrea Giuffredi, Andrea Lucchi e Allen Vizzutti. Dal 2019 è iscritto al corso accademico di primo livello presso l’Istituto Rinaldo Franci di Siena nella classe del docente Andrea Dell’Ira. Nel 2020 ha fatto la sua prima esperienza da solista eseguendo ‘Per un pugno di dollari’ con la banda di San del Polo dei Cavalieri (Roma). Traficante ha ottenuto, inoltre, il secondo premio al Concorso Internazionale di Firenze, nella sua categoria, e nel dicembre 2020 ha vinto il premio assoluto al concorso internazionale ‘Lams Matera’.Chi è Leonardo Ricci. Classe 1997, Leonardo Ricci ha iniziato gli studi di violino presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Mauro Ceccanti. Attualmente è allievo dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci, dove frequenta il biennio nella classe della professoressa Lucia Goretti e nella sua giovane carriera si contano già numerosi primi premi e premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali. Ricci si esibisce frequentemente in Italia e all'estero in prestigiose sale quali il ‘Salone dei Concerti’ dell'Accademia Chigiana, la ‘Villa della Regina’ di Torino, il ‘Teatro dei Rinnovati’ di Siena, l'’Auditorium della Musikschule di Binningen’ (Basilea) e la Triennale di Milano, cimentandosi in repertori che spaziano dal violino solo alla musica da camera, fino a concerti come solista con orchestra.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.