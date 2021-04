''Arte nelle Teche 2021'', il Comune di Siena premia il talento dei più giovani

Rassegna espositiva di artisti under 35 nella galleria di Siena Parcheggi



Una rassegna espositiva che metta in evidenza le capacità creativa dei giovani artisti senesi under 35. Il progetto, nato in collaborazione tra il Comune di Siena e la Siena Parcheggi, prende il nome di “Arte nelle Teche 2021” e prevede l’allestimento di una mostra di varie opere d’arte, dalle foto ai fumetti, all’interno della galleria di accesso al parcheggio Il campo. La rassegna sarà divisa in quattro parti e avrà quattro distinti protagonisti che esibiranno le loro opere in diversi periodo dell’anno.



“Con l’iniziativa Arte nelle Teche 2021 diamo la possibilità ai giovani senesi di poter valorizzare le loro opere e il loro lavoro proponendolo alla propria città – spiega Clio Biondi Santi, assessore alle Politiche giovanili – sarà infatti la stessa città, che accoglierà le varie opere, ad essere giudice e partecipe dell’esposizione. Questo progetto ha la finalità di creare un’interazione tra gli spazi urbani e la creatività di giovani artisti del territorio. Le opere che poi ne saranno il frutto saranno le vere protagoniste e anche a seguito della rassegna avranno una loro precisa collocazione”.



Per maggio-giugno 2021 l’allestimento sarà a cura di Siena Awards Festival, spazio poi a luglio e agosto 2021 ai giovani artisti dell’Istituto Giovanni Caselli di Siena. Nel mese di settembre-ottobre 2021 sarà la volta della Scuola di fumetto, per concludere poi nel mese di novembre-dicembre 2021 con il Liceo Artistico Duccio di Boninsegna. La realizzazione del progetto, proposto dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Siena e approvato dalla Giunta comunale nella seduta di ieri, giovedì 21 aprile, comporterà una spesa complessiva di 6mila euro.