International Dance Conference, a Siena il primo convegno internazionale scientifico sulla danza

International Dance Conference è il primo convegno internazionale di carattere scientifico-coreutico con rilascio di crediti ECM, nato dalla curiosità del dottor Marco Batti (già figura nota dell’ambito coreutico, laureato in Scienze dell’attività fisica per benessere e salute) di analizzare l’arte della danza da una prospettiva scientifica, empirica, diversa dalla maggior parte dei tradizionali corsi di formazione e approfondimento per gli insegnanti di danza.IDC tratterà la danza a tutto tondo, approfondendone metodologia e medicina fino il mondo del body conditioning, passando per la psicologia; avrà luogo a Siena, in presenza, dal 22 al 25 luglio 2021 e darà la possibilità, a chi ne farà richiesta, di acquisire 31 crediti ECM (certificati dall'agenzia formativa Metrica, tramite superamento di un test finale).I quattro giorni del convegno verteranno su cinque ambiti: Psicologia della danza e Musica applicata alla danza (22 luglio, a cura del professor Vincenzo Marsicovetere, dottoressa Emilia Butelli, dottor Luca Vidotti, dottor Marco Batti e dal maestro Massimiliano Greco); Medicina della danza (23 luglio, relatori della giornata saranno la dottoressa Irene Giglioli, professor Romeo Cuturi, professor Johnny Padulo, professor Omar De Bartolomeo, professoressa Luana Poggini); Metodologia della danza (24 luglio, con professoressa Anna Maria Prina, professoressa Loreta Alexandrescu, professoressa Niurka De Saa, professoressa Elena Viti, professoressa Anna Maria Galeotti ed il dottor Marco Batti) e Body conditioning (25 luglio, con dottor Simone Vivarelli, Luca Biasini, Emanuele Enria, Claudia Fink).Gli interventi di IDC saranno incentrati su argomenti diversi, dal burnout dei giovani talenti al ruolo della famiglia, dal potenziale terapeutico della danza all’ottimizzazione dell’accompagnamento musicale per la lezione di danza classica. Ancora, il danzatore e le sue frequenti patologie, infortuni, allenamenti focalizzati; l’uso del port de bras, la pirouette, la tecnica pedagogica italiana e quella cubana; l’introduzione delle tecniche Feldenkrais®, Pilates® e Gyrotonic®. Ogni intervento verrà seguito da una sessione di Q&A, stimolante occasione di confronto e chiarimento tra gli uditori e gli specialisti che daranno vita al convegno. Ad ogni conferenza verrà consegnato agli auditori un abstract, tramite il quale sarà possibile seguire lo svolgimento delle conferenze in modo più semplice, per giungere all’ultimo momento della giornata, quando una tavola rotonda, alla quale prenderanno parte tutti i relatori del giorno, sarà terreno ultimo di interrelazione tra i diversi ambiti toccati da IDC.Iscriversi a IDC è semplice e si può fare anche in forma ridotta, scegliendo le giornate alle quali partecipare. Info & iscrizioni +39 3334714591 - amministrazione@ateneodelladanza.it