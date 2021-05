Istituto ''Rinaldo Franci'': omaggio al talento con la Borsa di studio ''Erik Torricelli''

Appuntamento mercoledì 5 maggio alle 15.30 in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto

L’Istituto Rinaldo Franci omaggia il talento e rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la borsa di studio ‘Erik Torricelli’. La prima fase del concorso avrà come protagonisti gli allievi delle classi di pianoforte del Conservatorio senese e si svolgerà domani, mercoledì 5 maggio a partire dalle ore 15.30, con diretta streaming sul Canale YouTube dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci.La Borsa di studio ‘Erik Torricelli’ è nata in memoria di Erik Torricelli, giovane allievo della classe di pianoforte del maestro Matteo Fossi prematuramente scomparso. L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti di pianoforte del Rinaldo Franci e prevede l’assegnazione al miglior pianista di un premio in denaro pari a mille euro, finanziato dalla famiglia Torricelli. I due studenti ritenuti più meritevoli potranno accedere, inoltre, alla fase finale del concorso, dove saranno protagonisti i migliori talenti di pianoforte dei quattro conservatori della Toscana: ‘L. Cherubini’ di Firenze, ‘L. Boccherini’ di Lucca, ‘P. Mascagni’ di Livorno e l’Istituto ‘R. Franci’ di Siena. La commissione esaminatrice di mercoledì 5 maggio sarà composta da Antonio Ligios, direttore del Rinaldo Franci, e dai docenti di pianoforte Paola Franconi, Marco Guerrini e Marco Gaggini.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.