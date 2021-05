A Torrita di Siena ritorna ''Il Borgo dei Libri'' con ospiti prestigiosi

Il festival, giunto alla settima edizione, si terrà in versione online sabato 8 e domenica 9 maggio

Grande attesa per la settima edizione de "Il Borgo dei Libri", la manifestazione culturale organizzata dal Comune di Torrita di Siena che anche quest'anno ospiterà alcune importanti firme del panorama letterario italiano. Gli incontri e gli appuntamenti, a causa dell'emergenza sanitaria, si svolgeranno online, ma non per questo saranno meno avvincenti. E' prevista, infatti, la partecipazione di personaggi prestigiosi, come lo scrittore Gianluca Arrighi, considerato uno dei maestri del romanzo giallo contemporaneo, e l'attore Marco Bonini, rivelatosi negli ultimi anni anche un talentuoso autore di libri.Con un ricco programma, gli eventi avranno luogo l'8 e il 9 maggio, a partire dalle ore 10:00, sulla pagina Facebook dedicata: @borgodeilibritorritadisiena. Previsti altresì gli interventi dei giornalisti-scrittori Rosa Teruzzi (Mediaset) e Franco Vanni (La Repubblica), degli autori Nicola Nucci, Silvia Roncucci, Marilù Oliva e molti altri. "Il Borgo dei Libri" è realizzato con la collaborazione di Rizes e dei Culturativi.