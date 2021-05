Agorà Aou Senese dà ''voce alla voce'', lezione di canto dall’Istituto Rinaldo Franci di Siena

Voce artistica protagonista del nuovo appuntamento con “Agorà Aou Senese”, programma di eventi da e per l’ospedale Santa Maria alle Scotte, per fare e promuovere cultura nonostante il Covid, in collaborazione con l’Università di Siena, le istituzioni, gli artisti, i cittadini di Siena e i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.



Giovedì 6 maggio, nuovo appuntamento in diretta dall’auditorium dell’Istituto musicale Rinaldo Franci di Siena: alle ore 10, va in scena l’incontro “Diamo voce alla voce”. Relatrici dell’incontro sono la dottoressa Chiara Mezzedimi, dirigente medico nella UOSA Chirurgia della Tiroide e diplomata in canto lirico, e Laura Polverelli, mezzosoprano e docente di canto all’Istituto Franci, insieme al dottor Marco Curlo, specializzando in otorinolaringoiatria e diplomato in pianoforte.



Si tratta di una vera e propria lezione che si rivolge agli studenti di medicina, di otorinolaringoiatria, di logopedia e di canto, ma anche a musicisti, logopedisti, insegnanti di canto e tutte le persone interessate a cantare. L'intenzione è anche quella di spiegare i meccanismi laringei del canto con l'utilizzo di video ed esami strumentali fatti ai vari studenti, ad esempio su come si differenziano le corde vocali in un soprano piuttosto che in un baritono o cosa succede alle corde vocali quando si fa un acuto. Lo scopo dell’incontro è quello di descrivere le caratteristiche della voce cantata, mostrando l’approccio alla voce del foniatra e del cantante.



Dopo la presentazione dell’incontro e una breve relazione sulla voce cantata, a cura della dottoressa Mezzedimi, verranno eseguire delle brevi parti da famose arie da parte di: Giulia Caccavello (soprano leggero), Ilaria Cerrella (soprano lirico), Viola Bambini (mezzosoprano leggero), Asia Trifari (mezzosoprano), Diana Baldi (contalto), Rocco Roca Rey (tenore) e Alessio Fortune Eijuwago (baritono). A concludere l’incontro una breve relazione sul riscaldamento pre-performance e sul raffreddamento post-performance a cura del dottor Marco Curlo.



L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube dell’Aou Senese (@AouSenese).