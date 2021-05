La cultura in piazza (digitale) grazie ai giovani

Al via il progetto di Motus e Didee, in collaborazione con uRadio

Parte il progetto “Piazza Digitale” di Motus e Didee in collaborazione con uRadio, Circolo Arci Lavoro e Sport – Pispini e Aula 1240. Realizzato sul Bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot, il progetto produrrà contenuti digitali, come podcast e video, per dare voce alle associazioni culturali della provincia di Siena che hanno resistito alla crisi scatenata dalla pandemia.I contenuti, che saranno condivisi sulle pagine social di “Piazza Digitale” a partire dal mese di maggio, riguardano le aree della musica, della fotografia, dei musei e della danza. Tutti i podcast sono stati ideati e realizzati da giovani appassionati con grande voglia di fare, studenti e non, che si sono impegnati in un percorso di formazione e di preparazione tecnica per acquisire le competenze necessarie a creare prodotti digitali di qualità professionale. Queste competenze saranno utilizzate per far conoscere alcune delle associazioni senesi attive in campo culturale che si sono reinventate per sopravvivere alla crisi Covid.Le informazioni riguardanti le date della pubblicazione dei podcast verranno condivise sui profili social Facebook e Instagram di “Piazza Digitale”.Il progetto è realizzato a valere sul Bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.