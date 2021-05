I Colori del Libro Off, sabato 8 maggio in viaggio con zia Caterina e Alessandra Cotoloni a bordo del Taxi Milano25

Gli incontri proseguono il 12 maggio con Mario Lancisi, il 15 maggio con Tito Barbini, il 19 maggio con Gigliola Sacerdoti Mariani e il 25 maggio con Gianni Manghetti

Nuovo appuntamento con la rassegna I Colori del Libro Off curata da Toscanalibri.it. Sabato 8 maggio alle ore 17 Alessandra Cotoloni presenta in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Toscanalibri.it il libro “Taxi Milano 25. In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi” (Edizioni San Paolo). Oltre all’autrice interviene zia Caterina Bellandi. Modera la scrittrice Sarita Massai.Il libro - Caterina Bellandi, ovvero Zia Caterina, è la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che lei accompagna con allegria e leggerezza nel proprio taxi colorato e pieno di peluches, all’ospedale Mayer di Firenze. Il racconto prende spunto dal viaggio fatto insieme all’autrice che, dal momento in cui è salita nel magico taxi, ha avuto modo di vedere Zia Caterina all’opera in mezzo ai suoi bambini che lei chiama i suoi piccoli Supereroi, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla carrozzeria del taxi. Tra gli episodi salienti l’incontro con Padre Bernardo di San Miniato al Monte di Firenze, il Clown dottore Patch Adams che l’ha voluta con sé in Russia e il viaggio da poco concluso in Thailandia, dove ha conosciuto la vita e i problemi della realtà infantile del mondo asiatico.La rassegna – Gli incontri proseguono il 12 maggio alle 18 con la presentazione de “La Divina Toscana” (Sarnus) di Mario Lancisi. Sabato 15 maggio alle 17 Tito Barbini parlerà del suo nuovo libro, “Il fabbricante di giocattoli” (Arkadia), mentre mercoledì 19 maggio alle ore 18 Gigliola Sacerdoti Mariani presenta il saggio "Donne e poeti vedono arrivare la verità" (Edizioni Effigi). Chiude l'edizione primaverile de I Colori del Libro Off Gianni Manghetti che, martedì 25 maggio alle ore 18, dialogherà con Livia Turco, Pierluigi Ciocca e Walter Tocci a partire dal libro “I capi del PCI. Storia di un gruppo dirigente visto da vicino” (primamedia editore). Modera il giornalista Roberto Monteforte.