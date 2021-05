A Chiusi incontro con l'insegnante e scrittore Enrico Galiano

L’associazione la Goccia di Chiusi, in collaborazione col centro Co.Me.Te Chiusi, torna a proporre un’iniziativa nell’ambito di “Per fare un albero” progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa e cofinanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena.L’evento si pone come spunto di riflessione ed arricchimento rivolto alla comunità educante, attraverso un incontro con Enrico Galiano, scrittore ed insegnante di grande sensibilità e professionalità.Enrico Galiano ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».E’ autore di numerosi libri tra cui “Eppure cadiamo felici”(2017) e “Dormi stanotte nel mio cuore” (2020). Sulla sua ultima opera, “L’arte di sbagliare alla grande”, si terrà un confronto durante l’incontro. L’evento sarà un’occasione per riflettere insieme sui bisogni dei ragazzi e sulle risposte che gli adulti possono dare.L’incontro si svolgerà su piattaforma zoom. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo rossi.erikapsi@gmail.com

Per informazioni:Erika Rossi, psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare Centro Co.Me.Te Chiusi, 347/5410861Serena Corbelli, psicologa psicoterapeuta Centro Co.Me.Te Chiusi 380/7016735